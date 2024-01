El entrenamiento de Taylor Swift para bailar y cantar más de tres horas en los escenarios sin cansarse

Son muchos los secretos que encierra el éxito de Taylor Swift que ha sido nombrada como la Persona del Año de 2023. Entre las razones que engloban este merecido título, destaca su gran influencia dentro y fuera del escenario. Con decenas de conciertos repartidos por todo el mundo y con los que agota las entradas en cuestión de minutos, no nos sorprende que para la gira The Eras Tour haya tenido que renunciar a algunos hábitos e incorporar otros a su día a día, así lo confesó a una entrevista a un medio extranjero que se ha hecho viral.

Más de tres horas son las que pasa la artista cantando 40 canciones de los diferentes álbumes que ha lanzado a lo largo de su carrera, al mismo tiempo que las baila, micrófono en mano, alrededor del globo terráqueo demostrando la mujer todoterreno que es. Un espectáculo, con todas las letras, en el que nos enamoramos de su increíble y carísimo vestuario personalizado, pero también de la gran capacidad que tiene para superarse a sí misma en cada pase que da y clavándolo con las diversas y complicadas coreografías que hace. ¿Cómo logra dar lo máximo de ella? ¿Nunca está cansada? ¡He aquí su secreto!

"Sabía que esta gira era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Finalmente, por primera vez, me preparé físicamente de manera correcta”, explicó. Tan solo seis meses antes de que iniciara esta revolución de brillos y diversión, se sumergió en una nueva práctica con un claro objetivo, darlo todo en escena. Pero no solo se ha sincerado sobre el ejercicio que ha llevado a cabo para conseguir un buen resultado, también aquello que ha tenido que dejar en el pasado. "He sido muy disciplinada con respecto a la bebida. Dejé de beber (alcohol) un par de meses antes del espectáculo, excepto la noche de los Grammy, lo cual fue muy gracioso. Me di una noche divertida para eso”, confesó.

¿Cómo es su entrenamiento?

Lo que muchos expertos y fans se preguntan, además de saber si sigue enamorada del jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, es cómo Taylor es capaz de sobrevivir a la intensidad física que requiere cada uno de sus conciertos. A diferencia de lo que puedas pensar, se trata de un entrenamiento que tú también puedes poner en práctica en casa siempre que tengas una de las máquinas clásicas de toda sala de deporte. He aquí el secreto de la artista más querida del momento que nos hace soñar con sus letras y melodías: corría en cinta cada día mientras cantaba la lista completa de canciones que entonaría ante miles de espectadores. ¿Cómo lo hacía? "Marcha rápida para canciones con mucho ritmo, y trote o caminata rápida para canciones lentas", afirmó.

Es decir, iba compaginando la intensidad y la respiración según lo que demandaba el tema que entonaba. Una genial técnica (y muy asequible) que combinó con sesiones de fuerza, cardio y pesas en el exclusivo gimnasio neoyorquino de Dogpound, aquel al que acuden los actores para prepararse para sus películas y series como Marvel. Taylor también estuvo alrededor de tres meses más en clases de baile, porque aunque ahora la veamos despuntar con cada uno de los pasos y subida a botas de tacón de infarto, la superestrella admitió que aprender coreografías no es su fuerte. Un descubrimiento que se ha viralizado, ¿se unirá a este atractivo entrenamiento más artistas?

