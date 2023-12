Taylor Swift se apunta a los mocasines cómodos que también adoran las 'royals' europeas

Hace unos días sorprendía en Londres junto a su amiga Blake Lively, posando en la premiere del documental de Beyoncé con un deslumbrante vestido de pedrería. Un conjunto despampanente que revela un sutil cambio de estilo de la artista, al menos en lo que respecta a la alfombra roja, en la que sus elecciones parecen haber sido este 2023 más atrevidas. Sin embargo, no son en estas apariciones en las que nos hemos fijado, sino en aquellas que realiza en cada visita a su estudio de grabación en Nueva York. Taylor Swift ha convertido estas peregrinaciones semanales a su lugar de trabajo en una pasarela personal en la que no duda en apostar por las últimas tendencias, aplicándolas en looks de street style que resultan de lo más inspiradores.

- Los looks coordinados (y sexis) de Taylor Swift y Blake Lively para su último plan juntas

Vestidos-jerséis, botas altas, blusas románticas... la cantante realiza con éxito combinaciones con prendas que triunfan esta temporada. Y anoche volvía a demostrarlo tras salir del estudio con un conjunto muy especial: una minifalda tableada que conjungtaba con unas medias tupidas negras y una de las prendas de abrigo imprescindibles del invierno. Hablamos de su cazadora de doble faz, un diseño con doble textura en el que destaca el borreguito y que pertenece a la firma de ropa de una persona muy importante para Taylor: ¡Gigi Hadid!

- El secreto FASHION de Taylor Swift: crear un look de invitada navideño a partir de un vestido básico

La modelo, que desde hace años está muy unida a la compositora, lanzó en 2022 Guest in Residence, su primera marca dedicada a la confección de piezas de punto de lujo. Se trata de una bomber bautizada como Grizzly que, aunque actualmente no se encuentra disponible en la web, puede encontrarse en tiendas exclusivas como Harrods por un precio que ronda los 1.000 euros. Aunque hay un detalle más del look de Taylor que no nos ha pasado desapercibido: el calzado por el que se decantaba, unos mocasines altos de suela track que se cuelan estos meses entre las propuestas más exitosas de zapatos cómodos para los meses fríos.

- Taylor Swift llora la pérdida de una fan en pleno concierto en Brasil

También en color negro y con un acabado ligeramente acharolado, la cantante lograba alargar aún más sus piernas con este tipo de mocasín aprobado incluso por las royals europeas. Y es que en ellos han encontrado una alternativa cómoda a los clásicos salones de tacón, pues gracias a la gruesa plataforma y al tacón ancho y cuadrado, ofrecen mayor estabilidad. Con un modelo similar, pero más bajo, sorprendía la reina Letizia esta semana durante el 60 cumpleaños de la infanta Elena. Un calzado que también parecen adorar las más jóvenes, pues este año no ha faltado tampoco en el armario de Olympia de Grecia y Amelia Windsor, esta última, los ha convertido en uno de sus básicos atemporales, incluyéndolos a menudo en sus estilismos de invitada.