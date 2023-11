Taylor Swift llora la pérdida de una fan en pleno concierto en Brasil

"No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado digo que perdimos a un fan esta noche antes de mi concierto". Así es cómo Taylor Swift comienza la pequeña carta que ha compartido en su perfil de redes sociales para dar a conocer la triste noticia del fallecimiento de uno de sus seguidores. La cantante se encuentra en Brasil, donde a penas lleva un par de días para celebrar una serie de conciertos dentro de su gira mundial The Eras Tour. Y allí, entre tanta expectación y ganas por ver a una de las artistas musicales más importantes del momento, ha sido cuando ha ocurrido la terrible tragedia: una joven de 23 años comenzó a sentirse mal los minutos previos a que comenzara el espectáculo debido a la fuerte ola de calor que azota el país Sudamericano.

Minutos más tarde, el personal de emergencia la sacó de entre la multitud de fans que se agolpaban en el Nilton Santos Olympic Stadium en la ciudad de Río de Janeiro, para trasladarla al hospital donde tiempo después no se pudo hacer nada más por salvarle la vida. Aunque Taylor Swift no conocía personalmente a la chica, su fallecimiento ha impactado profundamente a la cantante y ha empañado una gira con la que ya estaba batiendo todos los récords posibles. Por eso, ante este duro golpe, la intérprete de Shake it off ha querido transmitir cómo se siente y mandar un mensaje a los familiares de la joven:

"No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado digo que perdimos a un fan esta noche antes de mi concierto. Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Tengo muy poca información aparte del hecho de que ella era increíblemente hermosa y demasiado joven. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor cuando intento hablar de ello. Quiero decir que ahora siento esta pérdida profundamente y mi corazón roto está junto a su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que sucedería cuando decidimos llevar esta gira a Brasil".

Sin duda, esta triste noticia marcará no sólo los conciertos que todavía tiene por delante Taylor Swift en el Brasil, sino el resto de la gira. Un tour que a pesar de esto, le seguirá trayendo alegrías a la cantante y en el que podremos seguir disfrutando de los diferentes estilismos con los que nos sorprende cada vez que se sube al escenario. Sí, porque la hemos visto vestida de princesa con los impresionantes vestidos de Nicole + Felicia, pero también con looks más cañeros y sexies gracias a los bodies de encaje de Zuhair Murad.