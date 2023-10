El look viral de Taylor Swift en el estreno de su película: un vestidazo troquelado de 12.000 euros

No hay duda de que Taylor Swift se encuentra en su mejor momento profesional. Está en plena gira mundial -la cual pasará también por España- con todas las entradas vendidas y convierte en oro todo lo que toca. Ahora, acaba de estrenar su película Taylor Swift: The Eras Tour, la cual muestra todos los secretos y detalles de sus conciertos y que también está generando numerosos comentarios. Si hubiera una palabra para describir esta etapa de la artista, esa sería viral. Cada canción, cada concierto, cada aparición pública -con o sin su nueva gran amiga Sophie Turner- y cada look rompen internet, así que no nos sorprende que el vestido que ha llevado en la premier de su cinta también lo haya logrado.

La cantante ha querido convertirse en una auténtica Cenicienta moderna gracias a un espectacular vestido azul celeste digno de cualquier gran alfombra roja de Hollywood. Se trata de un diseño de escote corazón, cuerpo estilo corsé y falda asimétrica, voluminosa y con cola. Está confeccionado en un original tejido troquelado con mucho cuerpo, que conforma grandes flores bordadas y agrega detalles diferentes como cut outs o motivos en relieve.

De esta manera, Taylor se mantiene fiela a su estética romántica y 'principesca' pero aporta toques cañeros, ya que alguna de las aberturas está situadas en zonas de lo más sensuales. Este fabuloso look está firmado por Oscar de la Renta, una de sus marcas preferidas para las grandes ocasiones, y, aunque se encuentra actualmente agotado, hasta hace poco podia adquirirse tanto a través de la tienda online como de otras plataformas multimarca por 12.022 euros.

Lo ha combinado con unas sandalias minimalistas a tono, un par de tacón fino y pulsera al tobillo pertenecientes a Giuseppe Zanotti, así como impresionantes joyas de oro blanco y diamantes. Ha combinado una fina gargantilla de Cartier con pendientes a juego de la misma casa, así como dos finos anillos de Cathy Waterman y otro de Anabela Chan coronado por zafiros de distintos tonos de azul.

Ha completado con un maquillaje tan elegante como clásico y atemporal en el que destacaba la sombra azul a juego con el vestido, así como su característico delineado negro y potentes labios rojos. En cuanto al peinado, ha llevado su cabello rubio rizado y recogido en un falso bob.