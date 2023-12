Los looks coordinados (y 'sexys') de Taylor Swift y Blake Lively para su último plan juntas

Ayer, 13 de diciembre, fue el cumpleaños de Taylor Swift. La artista, que ha sido descrita como un fenómeno global por la revista Time y ha sido elegida por la prestigiosa publicación como personalidad del año por sus incontables logros, cumplía 34 en un momento muy dulce. Y es que la cantante, productora, actriz y empresaria estadounidense está viviendo una de las mejores etapas tanto a nivel personal como profesional. Tal vez por eso no dejó la oportunidad de festejar el día como merecía acompañada de sus grandes amigos, entre los que no faltó Blake Lively. Y como no podía ser de otro modo, decidió combinar su estilismo con el suyo.

- El secreto FASHION de Taylor Swift: crear un look de invitada navideño a partir de un vestido básico

Un minivestido negro lleno de pedrería

La cumpleañera, que ha sufrido una espectacular metamorfosis en los últimos años en lo que a estilo se refiere, se decantó por un minivestido negro bordado a mano con infinidad de cuentas. Se trata del modelo Night Lucina (2.188,99 euros), de Clio Peppiatt, un diseño sin mangas, con escote cuadrado y decorado con una luna y varias estrellas con el que Taylor pudo presumir de piernas. Completó su look con unas sandalias negras con detalles plateados, un bolso metalizado y un abrigo de pelo negro que llevaba dejando sus hombros al descubierto.

Un diseño de cuero y botas con cordones

El negro fue también el protagonista del look de Blake Lively que, aunque también se decantó por un vestido que dejaba al descubierto sus brazos (era de tirantes) optó por un diseño muy diferente al de su amiga. El suyo, de cuero y con escote de pico, se adaptaba con suavidad a su figura, potenciando con cuidado su silueta. Contaba además con una amplia abertura en la falda que no solo dejaba a la vista sus piernas, también las impresionantes botas altas con cordones de Christian Louboutin que la mujer de Ryan Reynolds eligió para este plan de chicas.

Casi una década de amistad

La amistad de Taylor Swift y Blake Lively viene de lejos. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo comenzó (hay quien asegura que las presentó Gigi Hadid en una fiesta con motivo del 4 de julio), la artista y la actriz se conocieron en 2015 y, desde entonces, han compartido muchos momentos juntas. Uno de los más emotivos tuvo lugar en 2022, en la entrega de los premios AMAs, en los que la cantante se alzó con seis galardones. Y quiso dedicar unas palabras muy especiales a su amiga cuando recogió el premio por su álbum Red. "Quiero dedicar un momento a una persona que dirigió mi otro vídeo, I Bet You Think About Me. Mi hermosa y brillante amiga, mi directora, Blake Lively". Por eso no nos sorprende que la actriz no pudiera faltar en una celebración que comenzó en el exclusivo restaurante Freemans antes de dirigirse al club nocturno The Box, tal como asegura The Daily Mail.

- Taylor Swift y Blake Lively, juntas en Londres con dos estilismos de pedrería deslumbrantes

EL ARMARIO DE... TAYLOR SWIFT

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Taylor Swift’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!