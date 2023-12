Taylor Swift y Blake Lively, juntas en Londres con dos estilismos de pedrería deslumbrantes

Dicen que fue Gigi Hadid la encargada de presentar en persona a la cantante y a la actriz en 2016, y desde entonces, ambas mantienen una sólida amistad. A lo largo de los últimos años hemos visto a Taylor Swift y Blake Lively compartir cenas, paseos por Nueva York, partidos de fútbol desde la grada e incluso profesión, pues fue la protagonista de Gossip Girl quien dirigió en 2021 el videoclip de I bet you think about me (Taylor's Version). No es de extrañar que ambas coincidiesen también anoche en una esperadísima fiesta que se celebraba en Londres y para la que quisieron coordinar sus estilismos, centrándose en el brillo como temática principal.

La capital inglesa acogía el estreno de Renaissance, la película de Beyoncé que gira entorno a la grabación de su último trabajo, así como el tour de conciertos bajo el mismo nombre que finalizó en octubre. Un documental que muestra cómo ha sido el regreso de la artista a los escenarios, una vuelta para la que escogió un espectacular vestuario confeccionado a medida, en el que el brillo, las lentejuelas y la pedrería eran los protagonistas de prendas de Alta Costura. Precisamente en este dress code se inspiraban las invitadas al estreno, como dejaba ver Taylor con su elección: un vestido de Balmain repleto de detalles.

Se trataba de un diseño ajustado de inspiración lencera con finos tirantes y una pronunciadísima abertura en la falda. Una pieza customizada para la artista de Texas y cubierta de pequeñas lentejuelas plateadas, que se mezclaban con dealles de hojas metalizadas y una flor en 3D sobre el pecho. Un look que completó con joyería a juego de Anita Ko (¡incluso su manicura combinaba!) y sandalias negras de tacón, de Giuseppe Zanotti.

Algo más discreta era la apuesta de Blake Lively, que optaba por el color negro en este dos piezas formado por una americana entallada sin botones, de cuello redondo y detalle cut out. Un original diseño de la colección Pre-Fall 2022 de Chanel, en cuya parte inferior se aprecia un patrón de cristales y pedrería también metalizada. La intérprete la conjuntó con una falda-pantalón de tiro alto, dejando el abdomen al descubierto, y unos zapatos de maxiplataforma de Christian Louboutin. No se nos escapan los guantes de gasa con los que agregó un toque de lo más glamuroso a su estilismo, combinando con las medias semitupidas.