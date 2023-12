Taylor Swift suma este impresionante hito en su carrera y ya la comparan con Elvis Presley y Michael Jackson

A nadie le cabe ya ninguna duda. Es el año de Taylor Swift. ¿O habría que decir la era? La intérprete no ha dejado de escribir su nombre entre las grandes desde que se subió al escenario cuando apenas era una adolescente que cantaba sus primeras experiencias con el amor (o más bien el desamor). Ha logrado que millones de fans en todo el mundo se identifiquen con sus letras y en este 2023 ha alcanzado el logro definitivo: ser portada de la revista Time. La prestigiosa publicación la ha escogido como personalidad del año por sus incontables logros. “Son tan abundantes que contarlos es casi tarea inútil” señalan los editores. A sus 33 años, la intérprete supera a personalidades políticas y otros hitos del 2023 como la muñeca Barbie y el gurú de la inteligencia artificial Sam Altman. Se dice pronto.

La gira The Eras Tour, que ha congregado a millones de personas en Estados Unidos y que está a punto de saltar al resto del mundo, y la película inspirada en el tour colocan a Swift como un fenómeno difícil de igualar. Actualmente pues Time la pone en paralelo a los grandes de la música de hace unos años como Madonna, Michael Jackson y Elvis Presley. Lo cierto es que, dejando la calidad musical al margen (los gustos siempre son subjetivos), la figura de Taylor es icónica como lo fueron los nombres antes mencionados. Ha promovido un fenómeno fan que dura ya dos décadas y, lejos de apagarse, sigue batiendo récords. La revista incluso va más allá y sitúa su capacidad como compositora a la altura de Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell.

Sabe, asegura la citada publicación, cómo usar su influencia: cada uno de sus pasos, su ropa y sus palabras no pasan nunca desapercibidas. Lo que toca lo convierte en oro, en definitiva, como demuestra la increíble popularidad que ha alcanzado el jugador de fútbol americano Travis Kelce con el que sale desde septiembre. ¿Y qué opina la que ya es un fenómeno de masas? No se lo cree como refleja en uno de los mensajes que ha compartido , en el que manifiesta que ha reflexionado mucho sobre el camino que ha recorrido para llegar hasta el momento en el que está. Serán sin duda pensamientos amables pues no solo Times se ha rendido a esta musa del siglo XXI.

Entre las 100 mujeres más poderosas del mundo

También Forbes, otra de las publicaciones de mayor relevancia editorial, ha tenido en cuenta a Taylor en su lista de las mujeres más poderosas del mundo. Entre las 100 mujeres que han destacado en diversos ámbitos (política, entretenimiento y empresa), Taylor ocupa el quinto puesto nada menos. Sus ganancias se cifran en casi mil millones de euros entre lo que ha recaudado con su extenso catálogo musical y la gira The Eras Tour en este año. Se destaca que es la primera artista en alcanzar esta cantidad gracias únicamente a su actividad musical. Su fortuna se desglosa en casi 500 millones de euros en derechos de autor y giras, otros 500 que costaría su catálogo musical y unos 125 millones en propiedades inmobiliarias.

En la misma lista figuran otras dos intérpretes de sobra conocidas, pero que se quedan a bastante distancia de Swift. Beyonce queda en el puesto 36 a pesar de que ha batido el record de victorias en los Grammy, con 32 (acumula además 88 nominaciones como su marido Jay Z, convirtiéndose en los más nominados de la historia de estos galardones). Rihanna ocupa el lugar 74 del ranking, aunque en su caso sus beneficios provienen de su actividad al margen de la música. Su firma Fenty de cosmética y maquillaje y su actividad musical (este año fue nominada al Oscar por el tema Lift me up, de la película Black Panther: Wakanda Forever y participó en la Super Bowl, donde desveló su segundo embarazo) le han reportado unos 1.400 millones de euros.

