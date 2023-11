Travis Kelce habla por primera vez de su historia de amor con Taylor Swift: 'Tuve a alguien que me hizo de Cupido'

Una semana ha pasado desde que Taylor Swift y Travis Kelce fueran vistos besándose por primera vez en público. Un momento que tardó poco en viralizarse y que se produjo en la primera parada de la gira mundial de la artista en Argentina, en el Estadio River Plate de Buenos Aires, donde colgó el cartel de sold out. Ahora sabemos que esa historia de amor que saltó al foco mediático a finales de septiembre a raíz de que la intérprete apareciera por sorpresa entre las gradas de un encuentro de los Kansas City Chiefs, en cuyas filas milita el estadounidense, va viento en popa. ¿El motivo? Ha sido el propio deportista quien lo ha confirmado en una extensa entrevista en la que se ha sincerado como nunca sobre su faceta más personal y el romance que nació entre ellos este inolvidable verano, además de otros asuntos, como sus proyectos futuros.

A sus 34 años, el menor de los hermanos Kelce ha encontrado la ilusión y el amor de la mano de Taylor, que el próximo 13 de diciembre soplará las velas de su 34º cumpleaños también. Pero esa coincidencia es la menor cuando hablamos del flechazo que le unió. Antes de que sus caminos se cruzaran, el ganador de la última Super Bowl ya admiraba el trabajo de su actual novia, hasta el punto de escuchar sus discos, de entre los que asegura que 1989 es su preferido. De ella, más allá de su música, le conquistó lo divertida que es y su cerebro de "genia": "Yo nunca he sido un hombre de palabras. Estar a su lado, ver lo inteligente que es Taylor es algo que hace que te explote la cabeza. Aprendo cada día", ha expresado emocionado al autor J. R. Moehringer en declaraciones para el periódico de negocios The Wall Street Journal, de cuya portada de diciembre-enero es protagonista.

Haciendo una excepción en el hermetismo que siempre va de su mano, el también copresentador del pódcast New Heights ha contado la intrahistoria de su mediática aparición en el show de Taylor en Arrowhead con un 'friendship bracelet', la pulsera de la amistad de su gira Eras Tour, con su número teléfono. Aquello ocurrió en julio y fue una primera toma de contacto entre ambos, aunque él tenía muy claro lo que deseaba: llamar su atención. "Definitivamente, había algunos de sus conocidos que sabían quién era yo. Alguien de su lado le preguntó, 'Oye, ¿sabías que él iba a venir?'. Tuve a alguien que me hizo de Cupido”, ha recordado. "Creo que -Taylor- me va a odiar por decir esto, pero cuando llegó a Arrowhead le dieron el vestuario grande como camerino, y sus primos pequeños se hicieron fotos frente a mi taquilla", ha relatado a modo de anécdota. Un instante que supo que se había producido porque después la estrella de la música contactó con él por mensaje de texto y se lo contó.

Su primera cita, en Nueva York y después de 'un tiempo hablando'

Durante el coloquio, el jugador de fútbol americano también ha hecho alusión a su primera cita con la signataria de éxitos mundiales como Shake it off, Love story, Blank space o Style, un encuentro que tuvo lugar en Nueva York y que se produjo después de "un tiempo hablando": "Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación y lo que surgiera de ahí, adelante", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que estaba más nervioso su entorno que él mismo. Tras esa reunión, que transcurrió según lo esperado, su romance fue avanzando poco a poco; todo, bajo el paraguas de la máxima discreción por su parte, pues no quería cometer cualquier error que pudiera "alejar a Taylor": "Nunca había lidiado con algo así. Pero a la vez, no huyo de ello", ha remarcado sobre la imponente popularidad de su novia, una de las mujeres más admiradas del planeta. En ese contexto, se ha sumado a la actitud de la vocalista, que, pese a que está "sometida al escrutinio" y tiene "una lupa sobre ella" en cada sitio al que va, "simplemente está viviendo y disfrutando de la vida".

Ahora ambos saborean la dulzura clásica de los comienzos, un inmejorable broche para un 2023 que termina con Travis "más feliz" de lo que su propia madre, Donna, le había visto en mucho tiempo, tal y como esta ha asegurado a la publicación. Además de sintonía, la pareja del momento comparte carácter familiar y una ética del trabajo muy parecida: "Tiene muchísimos valores, es totalmente mi rollo", ha concluido sobre la cantante el jugador, que mantuvo un romance de idas y venidas con la maniquí Kayla Nicole entre 2016 y 2020.

