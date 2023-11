El primer beso en público de Taylor Swift y Travis Kelce durante su último concierto ante 70.000 personas

Loading the player...

Después de dos meses de descanso, Taylor Swift ha regresado a los escenarios con su gira mundial The Eras Tour. Su primera parada ha sido Argentino, donde ha deleitado a sus seguidores con un impresionante concierto celebrado en el Estadio River Plate de Buenos Aires y donde colgó el cartel de sold out. Entre los 70.000 asistentes, destacó entre el público una persona muy especial para la cantante: Travis Kelce. El deportista no quiso perderse el concierto de su novia, siendo su mayor fan y dándolo todo desde las gradas. Antes de finalizar el concierto, la cantante salió corriendo bajo la atenta mirada de todos sus seguidores, fundiéndose en un romántico beso con su pareja. Un instante en el que todos los presentes comenzaron a gritar de emoción, ya que es la primera vez que se besan en público. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

