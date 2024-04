Kim Kardashian pierde 100 mil seguidores tras la canción que le dedica Taylor Swift en su nuevo disco

El nuevo disco doble de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, está repleto de mensajes destinados a diferentes personas que han formado parte de la vida de la intérprete. Como si de una adivinanza se tratara, los fans han jugado a averiguar a quién van dirigidas sus letras, en las que se adivinan los momentos de desamor, pero también las polémicas que ha afrontado a lo largo de su vida. Es el caso de sus desencuentros con Kanye West, que la ha criticado duramente en varias ocasiones, y por extensión con su mujer Kim Kardashian, que tampoco se quedó callada en la guerra entre la cantante y el polémico rapero, ahora su exmarido. En su disco, en el que envía mensajes a sus exparejas Joe Alwin y Matt Healy, incluye dos temas en los que se han visto referencias precisamente a la socialité y su ex.

Se trata concretamente de las canciones thanK you alMee y Cassandra. En la primera el hecho de poner las inciales KM destacadas ya dio una pista a los fans, que ven en el mensaje una referencia clara a Kim. Trata la letra de alguien que la atacaba mientras ella trataba de construir algo (se entiende que puede ser su carrera), alguien que criticaba cada uno de sus pasos. En el tema dice además que ha cambiado el nombre de la persona a la que refiere por lo que las especulaciones no han dejado de aumentar. En el tema Cassandra, las referencias, aunque más sutiles, también han sido interpretadas por los fans como una referencia a la socialité. Se ve en el símbolo de una serpiente a la que hace referencia (imagen que utilizaron durante la pelea que tuvieron los artistas) y en que habla de una llamada (se interpreta como la llamada que Taylor hizo a Kanye y que Kim grabó para luego compartir online).

Las canciones de Swift han tenido un efecto dominó inmediato. Sus fans le han demostrado en masa su apoyo inundando los perfiles de Kim Kardashian de comentarios, aunque la reacción no se ha quedado ahí sino que la socialité ha perdido más de 100.000 seguidores en sus cuentas. Aunque Kim visitó el programa de Jimmy Kimmel tras esta importante caída, no quiso mencionar lo sucedido en televisión sino que se limitó a hablar de otras cuestiones como la nueva temporada de American Horror Story y sus planes de incluir prendas para hombre en su línea de ropa.

Kanye y Kim contra Taylor, el inicio de la guerra

La guerra entre Taylor Swift y Kanye West comenzó en 2009 cuando la artista tenía apenas 19 años, pero era ya una referencia en su manera de versionar la música country. Durante la entrega de los premios MTV Video Music se llevó uno al mejor vídeo femenino, pero mientras estaba dando su discurso en el escenario Kanye le quitó el micrófono. "Taylor, estoy realmente feliz por ti y voy a dejar que termines de hablar, pero el video de Beyoncé es uno de los mejores videos de la historia. ¡Uno de los mejores de la historia!". El rapero se disculpó después y ella aceptó su arrepentimiento públicamente, pero solo fue la primera de mil batallas.

Un año después él comparte que ha escrito una canción dedicada a ella y ella le responde con otro tema Innocent. Aunque tratan de apaciguar los ánimos no lo consiguen (él se disculpaba y ella decía que el rapero es inocente) y pronto el tono cambia. Kanye empieza a defender su comportamiento, asegurando que su salida de tono ha beneficiado a Taylor y en 2013 va un paso más allá: dice que le pidió perdón por la presión pública, pero que no se arrepiente. En los años siguientes, entre ironías, mensajes directos, canciones con ácidas dedicatorias y comentarios "robados", sigue el intercambio de ataques.

Kim se metió en la guerra entre su entonces marido y Swift acusándola de mentir cuando decía que no sabía de qué iba la canción Famous (en la que West vertía ofensivos calificativos contra la artista). Compartió entonces Kim una llamada entre su marido y Taylor en la que esta decía que le gustaba su polémico tema. Quedó demostrado que Taylor creyó en la palabra del rapero cuando le dijo que el tema le iba a gustar, aunque luego ella misma explicó que no había llegado a escucharlo antes. Matizaba así la historia que había contado Kim a sus fans y años después, en 2023, contó Taylor que aquello la afectó profundamente. "Me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo a las llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí muchísimo".

'El juego' con Fernando Alonso

En el disco de Taylor se ha encontrado además un guiño al piloto Fernando Alonso, con quien se la relacionó hace un año, rumores se convirtieron en virales y que ambos se tomaron con humor. En una de sus canciones dice "soy un Aston Martin", una metáfora automovilística que los incondicionales de Swift han relacionado con el piloto asturiano. Este ha vuelto a responder al "juego" con un vídeo en el que aparece escuchando la canción. En un momento dado mira a cámara y se lleva un dedo a la boca como haciendo un gesto para guardar silencio. Si fue o no cierto que hubo algo entre ellos quizá nunca se sepa, aunque sí ha quedado claro que les divierten las especulaciones.