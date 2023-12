Amber Rose, ex de Kanye West, opina sobre la polémica del rapero y Taylor Swift en los 'VMA'

El momento en el que Taylor Swift logró un premio a Mejor Vídeo Femenino en los MTV Video Music Awards (conocidos como VMA) de 2009 vuelve a estar de actualidad y sigue dando que hablar. La propia artista ha abordado este asunto durante una entrevista con la revista Time, que la ha elegido como persona del año. A raíz de sus palabras también ha roto su silencio Amber Rose, testigo presencial del incómodo (y viral) momento en el que su entonces pareja, Kanye West, irrumpió en el escenario y le quitó el micrófono a la ganadora para decir públicamente que era Beyoncé y su Single Ladies quien realmente merecía el reconocimiento.

"No quiero decir nada incorrecto porque amo a Taylor Swift, ella es increíble", ha comenzado resaltando la modelo durante una conversación con Entertainment Tonight en la que ha valorado también el comportamiento de Kanye, con el que precisamente hizo su presentación oficial como pareja ante los medio durante esa velada."¿Se equivocó al subir al escenario? Absolutamente. ¿Estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo la verdad. Beyoncé merecía ese premio, pero no se lo puedes quitar a otra persona. No era culpa de Taylor Swift", ha expresado.

Amber Rose y Kanye West mantuvieron una relación entre 2008 y 2010. Sus caminos se cruzaron cuando el rapero se fijó en ella en el videoclip de What Them Girls Like, tema de Chris Brown y Ludacris. El empresario, que posteriormente se casó con Kim Kardashian, la invitó a su avión privado para hablar de la posibilidad de que participara en un vídeo con él y poco después empezaron a salir. Tras dos años, la modelo tomó la decisión de romper por lo diferentes que son. "Simplemente no es mi tipo de gente. No es mi tipo de gente con los pies en la tierra. Me gusta la gente buena. Me gusta la gente compasiva", ha dicho en el podcast No Jumper.

Durante los dos años que salió con Kanye West son muchas las vivencias que tuvo a su lado, pero Amber asegura que no es vengativa y no va usar esa información para hacer daño al artista. "Me han ofrecido contratos de libros para hablar de él y cosas así. No quiero dinero de cosas así. No todo el dinero es bueno. No vivo mi vida así. Eso no me haría feliz. Incluso si alguien se mete conmigo, lo que ha hecho durante 10 años. Me ha acosado durante 10 años", ha expresado.