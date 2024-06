De Marie-Chantal y Olympia de Grecia a Tom Cruise: lluvia de estrellas en el segundo concierto de Taylor Swift en Londres

Taylor Swift sigue conquistando Europa con su gira internacional The Eras Tour. Este sábado 22 de junio, la cantante estadounidense, de 34 años, ha ofrecido su segundo concierto en el estadio de Wembley de Londres. Con las entradas agotadas desde hace meses, este recital se ha convertido en una cumbre de estrellas, rostros conocidos, e, incluso, ¡miembros de la realeza!

© Getty Segundo concierto de Taylor Swift en Londres

© tswifterastour Tom Cruise

Los fans no podían salir de su asombro al ver entre las gradas a Tom Cruise. La estrella de Misión Imposible y Top Gun, que se ha perdido la graduación de bachillerato de su hija Suri Cruise en Nueva York, se ha mostrado de lo más simpático y sonriente y ha estado compartiendo pulseras de la amistad - unos coloridos brazaletes de cuentas que simbolizan la unión de los swifties a través de sus canciones y discos- con el resto de los admiradores de la intérprete de Shake It Off.

© tswifterastour Travis Kelce

El consagrado actor estadounidense no ha sido el único representante del séptimo arte, puesto que también han estado presentes en la zona VIP de este show Hugh Grant, Jamie Dorman (50 sombras de Grey), Phoebe Tonkin (H20), Greta Gerwig (directora de Barbie), Liam Hemsworth Rachel Zegler (Los juegos del hambre) y el matrimonio formado por Ashton Kutcher y Mila Kunis. Por supuesto, como viene siendo habitual en la mayor parte del tour, Taylor ha contado con el cariño y apoyo incondicional de su chico, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, así como el hermano de este, Jason.

© phoebejtonkin Phoebe Tonkin

Quienes tampoco se han querido perder esta velada han sido la princesa Beatriz y su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, que ha sido el encargado de compartir en sus redes sociales una fotografía de sus vistas al escenario, totalmente iluminado con luces amarillas, azules y rojas. Una velada en pareja, ya que sus niños, Wolfie, nacido de una relación anterior del empresario con la arquitecta y diseñadora Dara Huang, y Sienna Elisabeth se quedaron en casa, como apunta HELLO!

© edomapellimozzi Vistas al escenario de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi

La princesa Beatriz no es la única Windsor fan de Taylor Swift. El príncipe Guillermo estuvo celebrando en el primer concierto su 42 cumpleaños con los pequeños George (10) y Charlotte (9), siendo protagonistas de un simpático selfie con la artista que en cuestión de minutos se volvió viral. Cita en la que coincidió con su prima Zara Tindall, hija de la princesa Ana, y el marido de esta, Mike Tindall. Además, tal y como ha podido saber la revista británica HELLO!, la princesa Amalia de los Países Bajos y la infanta Sofía - que es fan de otros cantantes pop como Harry Styles - también estuvieron en Wembley la noche del viernes.

Taylor Swift posa al lado del príncipe William y sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte

También se han rendido a los encantos de la nueva princesa del pop Marie-Chantal de Grecia y su hija mayor, Olympia, ambas caracterizadas con sombreros vaqueros con plumas y brillantes, que pertenecen a la estética del álbum Fearless más country y ligado a los orígenes texanos de la cantante, y sus pulseras de cuentas.

© mariechantal22 Marie-Chantall y Olympia de Grecia con unas amigas

También cabe destacar la presencia de otros rostros conocidos del mundo del entretenimiento de Reino Unido como la periodista Emily Maitlis, que entrevistó al príncipe Andrés en el programa BBC Newsnight; el presentador de Channel 4 News Krishnan Guru-Murthy; la socialité e influencer Sophie Habbo y su pareja, el actor Jamie Laing.