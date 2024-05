Travis Kelce viaja a París para bailar en el concierto de Taylor Swift y ella le lanza este mensaje de amor

Los conciertos de Taylor Swift en París han llegado a su fin con un show que volvió a conquistar a los fans de la intérprete. No dejaron de corear y bailar las letras de la artista, que contó además con unos invitados VIP muy especiales. En los primeros minutos del concierto se pudo ver a Travis Kelce, novio de la artista, que viajó a la capital francesa para acompañarla, junto al escenario bailando mientras la cantante comenzaba el show y le lanzaba besos. Fueron algunos de los avispados fans de la artista quienes le pillaron después también en uno de los palcos del Paris La Défense Arena junto a Bradley Cooper y la modelo Gigi Hadid, buena amiga de Taylor y que sale con el actor.

Estuvo así más que arropada la artista en la ciudad del amor, un lugar en el que es imposible que no revoloteen mariposas en el estómago. Eso parece que le pasa a Taylor, de 34 años, que no ha dudado en enviar mensajes de lo más cariñosos y significativos para el jugador de fútbol americano durante sus actuaciones. Mientras canta una de las canciones que le habría dedicado en su último disco The Tortured Poets Department, So High School, ha jugado con sus looks y sus bailes para que Kelce sepa que piensa en él incluso cuando está sobre el escenario.

Emuló por tanto en una de las citas el baile de la victoria del equipo de rugby del deportista, Kansas City cuando, junto a sus bailarines, hizo un movimiento que suele ser característico de la afición del equipo al celebrar un touchdown. Todos se balancearon de un lado a otro mientras hacían ondas con sus manos cuando cantaron el tema, que de nuevo puso la banda sonora a otra "declaración" de Taylor en esta última cita parisina. Ante la atenta mirada de Kelce, Taylor entonó la letra vestida con un conjunto de falda y top con los colores amarillo y rojo que son los que aparecen en el uniforme de los Kansas City.

Sin duda el amor de la pareja avanza con paso firme. Cada vez que aparecen juntos se muestran enamorados y felices, además de que no dudan en apoyarse en sus mutuas carreras. Taylor celebró el trofeo de la Super Bowl en el estadio con Kelce y su equipo, mientras que él siempre que tiene ocasión viaja para escuchar en directo a su novia. El jugador viajó a Australia y Singapur, además de a Argentina para acudir a los conciertos de Taylor.

