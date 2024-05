De Joe Jonas a Travis Kelce: las 10 canciones de amor (y desamor) que Taylor Swift ha dedicado a sus parejas

Los fans españoles de Taylor Swift ya cuentan los días para ver a su cantante favorita. La intérprete estadounidense, de 34 años, está a punto de aterrizar en nuestro país para ofrecer dos conciertos, concretamente el 29 y 30 de mayo (miércoles y jueves), en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Este recital está causando gran expectación, ya que esta es la primera vez en 13 años que la artista pisa suelo patrio, y, como no podría ser de otra manera, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. A continuación, vamos a hacer un repaso de algunos de sus temas más populares y las historias de amor escondidas tras sus letras, si bien es cierto que Taylor nunca ha llegado a confirmar a quién iban dedicadas y ha dejado a sus admiradores jugar con su imaginación.

Joe Jonas

Joe Jonas y Taylor Swift salieron durante el verano de 2008. Por aquel entonces, el protagonista de Camp Rock era uno de los chicos más de moda de Disney Channel, el novio perfecto con el que muchas chicas soñaban. Sin embargo, cuando la cantante contó cómo había puesto punto final a su idilio con una llamada telefónica de tan solo 25 segundos esta imagen idílica se desmoronó. Una realidad que Taylor plasmó en la canción Mr Perfectly Fine de su segundo álbum Fearless.

“Señor perfecto. Me miraste a los ojos y me dijiste que nunca te irías. Todo estaba bien. Pero entonces, fue cuando conocí al señor cambio de sentimientos. El señor te dejo sola. Señor perfecto, ¿cómo está tu corazón después de romper el mío? Él sigue con su día, olvida que un día escuchó mi nombre, pensé que podrías ser diferente a los demás, supongo que todos son iguales”.

Taylor Lautner

Taylor Lautner y Taylor Swift se conocieron en otoño de 2009 durante el rodaje de la película Historias de San Valentín, donde daban vida a una pareja adolescente. La química entre ellos traspasó la pantalla y se hizo realidad, siendo protagonistas de un breve romance que acabó en diciembre de ese mismo año. Una ruptura que también tuvo hueco en el disco Fearless con Back to December. ¿La diferencia con Joe Jonas? En esta ocasión, la cantante se mostraba triste y arrepentida por haber dejado marchar de su lado a la estrella de Crepúsculo, con el que actualmente mantiene una bonita relación de amistad.

“Resulta que la libertad no era nada, te echo de menos. Desearía haberme dado cuenta de lo que tenía cuando eras mío. Volvería a diciembre todo el tiempo y lo haría todo bien. Me diste todo tu amor y todo lo que yo te di fue un adiós. Así que esta soy yo, tragándome mi orgullo, delante de ti y diciendo: siento lo que pasó aquella noche”.

John Mayer

La relación de John Mayer y Taylor Swift comenzó en 2009. Sin embargo, a principios de 2010 decidieron separar sus caminos y tomar rumbos diferentes. Una ruptura que sirvió de inspiración para la intérprete, que incluyó en su tercer disco de estudio Speak Now el tema Dear John. Un sencillo cargado de mensajes sobre su noviazgo con el guitarrista y cantante en los que hace referencia, entre otras cosas, a su marcada diferencia de edad porque en aquel entonces ella tan solo tenía 19 años y él 32.

“Querido John, lo veo todo ahora que te has ido. ¿No piensas en que era demasiado joven para que jugases conmigo? Tal vez era yo y mi ciego optimismo, o tú y tu enferma necesidad de darme amor y luego quitármelo. Recordaré con arrepentimiento como ignoré cuando me dijeron corre tan rápido como puedas. Ahora me doy cuenta de que todo fue un error”.

Jake Gyllenhaal

A finales de 2010, Taylor Swift conoció al actor Jake Gyllenhaal tras coincidir con él en el programa de entrevistas Saturday Night Live. Su romance duró tan solo tres meses, pero marcó el corazón de la cantante, que en el disco Red le dedicó el tema All Too Well. Una canción en la que relata el dolor que sintió después de esta ruptura - separación de la que dio más detalles en la versión extendida de 10 minutos que publicó en 2021 y en la que apunta que el protagonista de Amor y otras drogas quiso acabar con su idilio por la diferencia de edad que los separaba, él 29 y ella 21.

“Tal vez fue falta de comunicación. Quizás pedí demasiado. Pero quizás lo nuestro era una obra de arte hasta que lo destruiste por completo. Dicen que todo lo que acaba es porque es mejor así, pero estoy en el infierno a cada minuto. Me gustaría volver a mi antiguo yo. Recuerdo todo muy bien. Nunca fui buena contando chistes, pero aquí viene la broma: yo me hago mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”.

Harry Styles

Harry Styles y Taylor Swift se conocieron a finales de 2012 en la gala de los People’s Choice Awards. Los cantantes eran dos de las estrellas más prometedoras del momento - él como miembro de la boy band One Direction y ella como solista - y sus fans enloquecieron al verlos compartiendo planes y salidas juntos. Pero, el amor duró poco porque tan solo unos meses más tarde, a principios de 2013, se separaron. Ambos usaron la música como terapia y como resultado nació Style - una referencia más que obvia al apellido del intérprete británico - en el disco 1989 de Taylor.

“Te perdí de vista. Ha pasado ya tiempo desde que supe de ti y debería decirte que te vayas porque sé exactamente dónde va a terminar esto. Damos vueltas una y otra vez. Tienes esa mirada soñadora de James Dean, el cabello largo peinado hacía atrás y vas con tu camiseta blanca. Y cuando terminamos volvemos una y otra vez porque no pasamos de moda. Así son las cosas”.

Calvin Harris

Taylor Swift y el DJ Calvis Harris se conocieron a principios de 2015 en la gala Elle Style Awards. Desde entonces, se volvieron inseparables y se dejaban ver juntos en citas tan importantes como los premios musicales BRIT AWARDS. Todo parecía ser perfecto entre ellos, pero, a principios de junio de 2016, la pareja anunció en sus perfiles públicos que su historia de amor había llegado a su fin. ¿El motivo? Un supuesto triángulo amoroso en el que al parecer también estuvieron implicados Tom Hiddleston y Joe Alwyn. Un rumor sobre el que la intérprete deslizó pistas en el tema High Infidelity del disco Midnights.

“Alta infidelidad. Sabes que hay muchas maneras de matar a la persona que amas. La forma más lenta es no amarlos lo suficiente. ¿Realmente quieres saber dónde estaba el 29 de abril? ¿Realmente te digo cómo me devolvió la vida? Pon tus discos y arrepiéntete de mí. Llevé la verdad demasiado lejos aquella noche”.

Tom Hiddleston

Al poco tiempo de escribir el último capítulo de su historia de amor con Calvis Harris, Taylor Swift mantuvo un breve romance de tres meses con el actor Tom Hiddleston. Un idilio, que tal y como la propia artista parece indicar en el tema Midnight Rain, del ya mencionado álbum Midnights, se terminó porque no buscaban lo mismo, ya que él quería un compromiso serio y ella no.

“Él quería complicidad. Yo quería dolor. Él quería una novia. Yo estaba construyendo mi propio nombre, persiguiendo la fama. Él se quedó igual, todo en mí cambió como la medianoche. Rompí su corazón porque era amable. Él era un rayo de sol, yo era la lluvia de medianoche”.

Joe Alwyn

En la MET Gala de 2016 surgió el amor entre Taylor Swift y Joe Alwyn, si bien es cierto que su noviazgo no se hizo oficial hasta mayo de 2017. Una relación discreta y apartada del foco mediático que llegó a su fin en abril de 2023 en términos amistosos, como indicaron varias fuentes cercanas a ellos. Sin embargo, seis años de amor dan para mucho y prácticamente los discos Reputation y Lover están dedicados íntegramente al actor de La favorita. Entre ellos el tema London Boy (incluido en Lover), toda una declaración de amor a su chico británico favorito.

“Me encanta mi ciudad natal, me encanta el sur de California. Pero algo pasó, le oí reírse, primero vi sus hoyuelos y luego escuché su acento. Dicen que el hogar está donde está el corazón, pero ahí no es donde vive el mío. Amo a un chico de Londres. Y ahora me encanta el té, las historias de la universidad y el West End”.

Matty Healy

Taylor Swift y Matty Healy se conocían desde 2014, pero no fue hasta mayo de 2023, poco después de que la cantante se separase de Joe Alwyn, cuando comenzó su romance. Aunque ninguno de ellos confirmó que estaban saliendo, era de lo más habitual verlos juntos, muy sonrientes y cómplices disfrutando de diversos y divertidos planes. Un idilio breve que acabó en junio de ese mismo año por incompatibilidad de agendas, según fuentes cercanas a ellos. En cambio, el tema The Smallest Man Who Ever Lived de The Tortures Poets Department - en cuya presentación en directo Taylor hizo guiños a la forma de actuar del músico británico en sus conciertos - parece que no todo fue tan bonito como aparentaba de cara a la galería.

“Ni siquiera quiero que vuelvas. Arruinarme el verano era tu objetivo. Y no echo de menos lo que teníamos, pero ¿podría enviarle alguien un mensaje al hombre más pequeño que he conocido? En público presumías de mí, pero una vez tuviste a tu reina me tratabas como un extra. No estuviste a la altura”.

Travis Kelce

Es innegable, Taylor Swift está de nuevo enamorada. La cantante no se esconde y le gusta presumir de amor con el jugador de fútbol americano Travis Kelce allá donde va. Ambos se conocieron en un concierto de la artista. El deportista le quiso regalar una pulsera de la amistad tras el recital, pero ella no le pudo atender porque se encontraba en su camerino descansando. Sin embargo, él no se rindió en su intento y le invitó a uno de sus partidos. Desde entonces, son inseparables, y, por supuesto, fans el uno del otro. Una ilusión que hace que la cantante se sienta una animadora adolescente enamorada del chico más guay del instituto, tal y como explica en el tema So High School de su último disco The Tortured Poets Departament.

“Estoy intentando reprimir mis suspiros porque me siento en secundaria cada vez que te miro. Sabías lo que querías y chico lo has conseguido. Cuéntame todo sobre la primera vez que me viste. Nuestros dedos se entrelazan, tengo las mejillas sonrojadas y de repente vuelvo a tener diecisiete años”.