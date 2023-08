El gesto que une a Taylor Swift y Harry Styles del que todo el mundo habla

Son dos de los artistas que han arrasando en sus respectivas giras. Harry Styles y Taylor Swift recorren el mundo con su música y el cartel de “no hay entradas” se ha convertido en algo habitual en sus conciertos. No importa hasta dónde tienen que viajar los fans o cuánto tienen que pagar, hacen lo imposible para ver a sus ídolos. Los intérpretes, que fueron pareja varios meses a finales de 2012 y principios de 2013, no solo comparten el estar en la cresta de sus carreras profesionales sino un rasgo de su personalidad que ahora ha quedado de manifiesto y les ha puesto, aún más si cabe, en el centro de los titulares. La generosidad es la aplaudida cualidad que han demostrado y que les vuelve a unir, al menos en la prensa. Te contamos lo que han hecho.

María Pombo, Pedro Almodóvar y otras muchas 'celebrities' vibran en el concierto de Harry Styles en Madrid

Taylor sigue demostrando que es una de las artista con más proyección en el mercado. A sus 33 años no deja de sumar récords y está a punto de finalizar una gira por Estados Unidos en la que ha dado más de 50 conciertos en cinco meses. Lleva consigo una maquinaria bien engrasada en la que cada uno de sus trabajadores tiene una misión, más de 100 personas que se coordinan para que cada cita esté a la altura de la calidad que exige la intérprete. Y su duro trabajo ha tenido recompensa.

Bailarines, técnicos de sonido y luces, montadores, encargados de catering, producción, transportistas… todos han recibido parte del bonus de 50 millones de euros que ha repartido la artista. Se han detallado algunas de las cantidades como los más de 90.000 euros que ha entregado a cada uno de los conductores de los camiones que trasladan el equipo que utiliza. “Cuando llamó a los conductores de Shomotion LLC para una reunión, esto era lo último que esperábamos, gracias. ¡Las palabras no pueden expresar nuestra gratitud por su aprecio, reconocimiento y generosidad!” comentó Michael Scherkenbach, fundador de la empresa.

La recaudación de la gira de Taylor, The Eras Tour, se ha estimado en un total de 4.600 millones de dólares (más de 4000 millones de euros) por la venta de entradas. Con esta, su primera gira mundial en cinco años, habría obtenido un billón de euros de ganancias. El precio medio de cada entrada en Estados Unidos es de unos 254 dólares (más de 220 euros), aunque la reventa puede alcanzar más de 1.300 dólares (más de 1000 euros), lo que ha generado cierta polémica por el precio y por la dificultad para hacerse con una. A esto habría que añadir el merchandising, con camisetas que cuestan cerca de 40 euros. A España llegará Taylor el 30 de mayo de 2024, una cita que ha generado una gran expectación pues hace diez años que no viene a nuestro país.

Dos años de música en directo

La gira de Harry Styles tampoco se queda atrás en cuanto a mover a las masas. En julio el artista puso fin en Reggio Emilia, Italia, a dos años de un tour que recorrió el mundo con 173 conciertos y que obtuvo unas ganancias millonarias. “Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida” escribió el artista en sus perfiles. Aunque no se ha detallado la cantidad exacta de dinero que ha recaudado el excomponente de One Direction lo que sí se sabe es lo que ha decidido hacer con 6 de esos millones de euros. El artista ha donado esa cantidad a más de treinta organizaciones benéficas, una generosa manera de terminar este periplo que le trajo a España el pasado julio.

La gira comenzó en septiembre de 2021 y reunió a más de 5 millones de fans en el norte y sur de América, Reino Unido, Europa y Australia. Actuó más de 20 noches en el Madison Square Garden, 18 en Los Angeles Forum y seis en el Wembley Stadium de Londres. Durante este viaje lanzó Styles su tercer álbum en solitario Harry’s House que ganó dos Grammy al mejor álbum del año y mejor álbum pop del año y cuatro premios Brit. El single As it Was alcanzó el número uno en 33 países incluidas 15 semanas en lo más alto de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos.