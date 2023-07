María Pombo, Pedro Almodóvar y otras muchas 'celebrities' vibran en el concierto de Harry Styles en Madrid

Loading the player...

Harry Styles ha brillado este viernes 14 de julio en Madrid. Su concierto, celebrado en el Iberdrola Music, era uno de los eventos más esperados de la capital. Una increíble fiesta que ha reunido a más de 65.000 fans del cantante. Entre los asistentes, no han querido perderse este recital Pedro Almodóvar, que ha acudido con su hermano Agustín, María Pombo, María F. Rubíes o Anna Ferrer, entre otras. Las influencers han acudido con sus mejores looks de festivales para darlo todo a ritmo de las míticas canciones del artista como Watermelon Sugar. A través de sus perfiles sociales han compartido sus mejores anécdotas de la noche, como cuando la mujer de Pablo Castellano se ha puesto un vaso con hielo en su reciente cicatriz de la cesárea o su amiga ha perdido un calcetín. ¡Dale al play y no te pierdas ningún momentazo de la noche!

