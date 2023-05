Los actores veinteañeros fichados por Almodóvar para su última película causan sensación en Cannes

La segunda jornada de la 76ª edición del Festival de Cannes ha dejado grandes momentos, entre ellos, la esperada presentación del nuevo proyecto de Pedro Almodóvar. El manchego ha lanzado Extraña forma de vida, un mediometraje de 30 minutos protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, que cuenta con la interpretación de los exitosos veinteañeros Manu Ríos, José Condessa, Jason Fernández y George Steane. Con la marcada ausencia del actor chileno de The last of us, el director ha acaparado los flashes a su llegada al certamen cinematográfico, donde ha estado arropado por su elenco.

Si de algo puede presumir Pedro Almodóvar, además de su innegable talento creativo en la industria del séptimo arte, es de tener un excepcional criterio de selección de artistas para sus cintas. En esta ocasión, para el proyecto que rodó el pasado verano con el desierto de Tabernas de Almería como escenario principal ha contado con la presencia y trabajo de aclamados intérpretes de la talla de Pascal y Hawke y ha sorprendido con el fichaje estrella de los cuatro jóvenes, que han causado verdadera sensación en el acto de presentación previo a la alfombra roja. Manu Ríos, José Condessa, Jason Fernández y George Steane, que han acompañado y apoyado al cineasta en su día grande con una enorme sonrisa y visiblemente orgullosos del resultado logrado, han cautivado al gran público con su sensacional gusto, estilo y arrolladora personalidad.

Todos ellos han demostrado tener una gran sintonía con Almodóvar, con quien han compartido impresiones, carcajadas y espléndidos posados que ni la lluvia que caía del cielo francés ha sido capaz de empañar. El gesto del rostro de los seis partícipes de la cita demuestra su orgullo tras el esfuerzo que han puesto en este proyecto, que cuenta la historia de un romance prohibido entre dos vaqueros (la cinta ya ha sido etiquetada como la Brokeback Mountain española), en el que también intervienen Sara Salámo y Pedro Casablanc.

El de Diana de Gales y otros looks históricos de la alfombra roja de Cannes

A falta de nueve días para que Extraña forma de vida llegue a las salas de cine, donde aterrizará el 26 de mayo, un día antes de la clausura del Festival, las jóvenes e innovadoras apuestas de altura de Almodóvar para su proyecto con tintes de wéstern han conquistado con su puesta en escena previa a la exhibición. José Condessa y Jason Fernández, encargados de dar vida a la versión joven de Pascal y Hawke respectivamente, han apostado por dos outfits en los que los tonos oscuros y la línea sobria y elegante son el denominador común.

Mientras Condessa, el prometedor lisboeta que el próximo mes soplará las velas de su 26 cumpleaños con títulos como Gabriel o la serie O Crime do Padre Amaro a sus espaldas, ha escogido un 'total look black' de escote vertiginoso en la parte superior con unos zapatos negros de charol, Fernández, de 28, ha elegido un dos piezas en el que la blusa también era la pieza estrella. Se trata de un original diseño sin mangas y anudado a su cuello que ha coordinado con suprema sintonía con un pantalón de pata ancha en color negro, cinturón de hebilla plateada y zapatos del mismo color.

Pedro Pascal, el ídolo del momento, protagonista del western de Almodóvar inspirado en Brokeback Mountain

Tras formar parte del elenco de aclamadas series como Alba, Libertad o Bienvenidos a Edén, el madrileño Jason Fernández se suma a este emocionante reto profesional, un desafío que califica de inolvidable y por el que se siente profundamente afortunado y agradecido a Almodóvar. Por su parte, sus compañeros Manu Ríos y George Steane son los dos integrantes del reparto de menor edad, pues el actor manchego natural de Calzada de Calatrava tiene 24 años y el madrileño acaba de cumplir 22. Ambos son dos prometedores rostros del panorama audiovisual patrio, pues han formado parte de títulos de éxito mundial.

Manu Ríos, que ya causó sensación en la Met Gala, fiesta a la que asistió este año por segunda vez, ha desembarcado en Cannes tras interpretar a personajes de ficciones tan conocidas como Élite, a la que se incorporó en su cuarta temporada, La edad de la ira o El silencio. Su apuesta estilística, como ya es habitual, no se ha quedado atrás y ha sorprendido luciendo su escultural pecho con una blusa en crudo con un holgado escote y fajín con detalles drapeados en la zona de la cinura. Ha completado su look con un pantalón negro y ha puesto el broche final con las joyas: un delicado collar estilo choker y varios anillos en sus dedos.

Manu Ríos, el español que los mejores diseñadores quieren en su 'front row'

El madrileño George Steane ha elegido para su cita con Cannes un mono abotonado de color azul marino que ha combinado con unos zapatos negros de charol. Sencillez, sobriedad y gusto exquisito a partes iguales en su debut en el Festival, una inolvidable experiencia de la que se ha hecho eco en su perfil social, donde se define como "actor y modelo". Además, ha demostrado que tiene un divertido carácter y se ha atrevido a imitar el icónico gesto de disparo, algo que va muy en la línea del proyecto que han presentado este miércoles, con mucho sentido del humor.

Pasado el acto previo, los intérpretes se han enfundado en sus mejores galas, todos ellos con traje de chaqueta de color negro, para pisar la gran alfombra roja de la mano de Almodóvar. Rodeados de cámaras y entre una gran expectación han hecho su entrada triunfal junto al diseñador y actual director creativo de Yves Saint Laurent Anthony Vaccarello, productor de la película y responsable del vestuario de la misma. Visiblemente emocionados, se han dejado fotografiar y nos han regalado divertidas instantáneas.

Los españoles en Cannes 2023: de Pedro Almodóvar y su western con estrellas de Hollywood a lo nuevo de Elena Martín