Pedro Pascal, el ídolo del momento, protagonista del western de Almodóvar inspirado en 'Brokeback Mountain'

Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con la serie The Last of Us, ha sido el último fichaje de Pedro Almodóvar para su western Extraña foma de vida. El intérprete chileno protagoniza mano a mano con el estadounidense Etahn Hawke el corto del cineasta manchego, que se estrenará en el Festival de Cannes y participará en la sección oficial fuera de concurso de dicho certamen que se celebrará en la Costa Azul del 16 al 27 de mayo.

Rodada en el desierto de Tabernas, en Almería, este romance entre dos pistoleros que se reencuentran después de veinticinco años, es una producción de El Deseo, que llegará a los cines españoles de la mano de BTeam Pictures, y que cuenta con música del oscarizado Alberto Iglesias y un diseño de vestuario de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, que también actúa como productor asociado del proyecto. "Siempre he admirado a las mujeres que Pedro [Almodóvar] retrata en sus películas, fuertes y vulnerables a la vez. En Extraña forma de vida sus personajes masculinos tienen esa misma complejidad", dice Vaccarello sobre el proyecto.

Además de Pascal, un actor, que saltó a la popularidad por Juego de Tronos y The Mandalorian o como secundario en varias de las series más conocidas de televisión como Narcos, Buffy, cazavampiros, The Good Wife, Graceland o Homeland, y del célebre Ethan Hawke, nominado en cuatro ocasiones a los Oscar, completan el reparto Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

Un hombre (Pedro Pascal) cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake (Ethan Hawke). Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad…

En palabras del cineasta Extraña forma de vida alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que "no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos". Recordemos que el director manchego estuvo a punto de dirigir Brokeback Mountain, el wéstern que contaba una historia de amor entre dos vaqueros homosexuales, interpretados por los actores Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, y que finalmente dirigió Ang Lee. El español declinó dirigir el filme por cuestiones de libertad artística.

Almodóvar regresará con esta obra a La Croisette después de haber sido presidente del jurado en el certamen y haber recibido varios galardones en Cannes como mejor director por Todo sobre mi madre, mejor guion por Volver y haber inaugurado el festival con su filme La mala educación. El artista tiene experiencia en este tipo de cortometrajes tras realizar La voz humana, junto a Tilda Swinton, que supuso su primer proyecto en inglés, Trailer para Amantes de lo prohibido con Josele Román y Bibiana Fernández o La concejala antropófaga junto a Carmen Machi.