Pedro Almodóvar no dirigirá a Cate Blanchett y estos son los motivos El director manchego abandona la película 'Manual para mujeres de la limpieza' por no estar preparado para asumir un proyecto de tanta envergadura en inglés

Pedro Almodóvar abandona. El cineasta manchego no dirigirá la película Manual para mujeres de la limpieza, basada en el libro de la escritora estadounidense Lucia Berlín y protagonizada por Cate Blanchett, según han confirmado a la agencia EFE fuentes de su productora El Deseo. El director deja el proyecto en el que llevaba trabajando casi cinco años tras manifestar que no está listo para asumir un proyecto de tanta envergadura en inglés. "Ha sido una decisión muy dolorosa para mí", ha confesado Almodóvar al medio estadounidense Deadline. "No me considero listo para abordar una producción tan monumental en inglés", ha admitido con cierto pesar.

"He soñado con trabajar con Cate durante tanto tiempo. Dirty Films ha sido tan generoso conmigo todo este tiempo y estaba cegado por la emoción, pero desafortunadamente ya no me siento capaz de realizar esta película por completo", añadió el laureado cineasta, que no solo había contado con Blanchett como protagonista, sino que también es la productora del filme. Ahora Dirty Films, la productora de la intérprete australiana, busca quién asuma la dirección del proyecto.

"Tenemos el mayor de los respetos por Pedro y su extraordinario trabajo, y aunque las estrellas no se hayan alineado esta vez, esperamos colaborar con Pedro y El Deseo en otro proyecto en el futuro", ha sido la respuesta de los productores de la cinta, Cate Blanchett, Andrew Upton, marido de la actriz, y Coco Francini.

Pedro Almodóvar y Cate Blanchett nos regalaron momentos únicos en la pasada edición de los Goya. La estrella de El curioso caso de Benjamin Button y Babel recibió al Goya internacional de manos del director y de Penélope Cruz, de quien tomaba el testigo para convertirse en la nueva musa de Pedro Almodóvar. La doble ganadora del Oscar se mostraba feliz de ponerse a las órdenes del cineasta manchego en Manual para mujeres de la limpieza, un best seller compuesto por 43 historias femeninas que Almodóvar tenía intención de llevar al cine y que iba a ser su primera película rodada en inglés, tras haber rodado el corto La voz humana, con la británica Tilda Swinton en este mismo idioma. Algo que lamentablemente no ocurrirá.

La actriz australiana en su visita a España confesó que tan solo sabía decir en español la palabra "gracias" y se deshizo en elogios en su discurso hacia el trabajo tanto de Pedro como de Penélope. "Me ha emocionado mucho estar aquí, recibir de estas dos personas me hace pensar. Son una pareja legendaria del cine, es un honor. Ellos son una fuente de inspiración. Mucha suerte a Penélope con tu nominación al Oscar, te lo mereces muchísimo" destacó la doblemente oscarizada por Blue Jasmine, de Woody Allen, y El Aviador, de Martin Scorsese. "Por no hablar de Pedro porque tiene un talento que da hasta asco", bromeó sobre el cineasta ganador de dos Oscar por Mujeres al borde de un ataque de nervios y Hable con ella.

En la pasada edición de los Oscar, Pedro todavía tenía muy presente su película en inglés y relató que su misión secreta en las fiestas posteriores a los premios de la Academia era conocer actrices para Manual para mujeres de la limpieza.. "Continúo haciendo el casting para mi película con Cate Blanchett con algunas de las actrices con las que me encuentro. En la fiesta de Vanity Fair y la de Guy Oseary están todas las que quería ver. Las escaneo con mis ojos y hablo con todas ellas, evitando explicar las razones de mi mirada escrutadora", contaba. Una de esas actrices a las que tantas ganas tenía de conocer era Anya Taylor-Joy, la estrella del éxito Gambito de dama, con la que se encontró y de cuyo encuentro destacó su hermano Agustín: "El futuro ya está aquí", dándonos más pistas.

Tan solo unos meses después, la decisión de Almodóvar es firme y está centrado en otros proyectos. Acaba de finalizar el rodaje del mediometraje Extraña forma de vida, un western protagonizado por el estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal, que durará treinta minutos y cuyo rodaje terminó el pasado 3 de septiembre en Almería.