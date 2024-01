El verdadero motivo por el que Pedro Pascal apareció con un brazo lesionado en los Emmy

En una noche de glamour y reconocimientos en los premios Emmy, el talentoso actor Pedro Pascal sorprendió al hacer su entrada con el brazo en cabestrillo. Ante las preguntas, el intérprete optó por bromear sobre ello y guardar silencio sobre su lesión. Sin embargo, días más tarde, en una entrevista con Variety, Pascal ha contado lo que realmente le ocurrió para llegar así a la alfombra roja y por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El intérprete de Joel en The Last of Us, explicó que había sufrido una aparatosa caída en las escaleras de su casa familiar en Chile, donde se rompió el brazo. Actualmente se encuentra a la espera de poder entrar a quirófano para realizarse una cirugía que le ayude a sanar lo más rápido. El propio actor desconocía si esto le supondrá un contratiempo debido a su trabajo, porque el rodaje de la segunda temporada de The Last of Us, que comenzará a mediados de febrero, está en el aire por la fecha de su operación. Aún así, Pascal se ha mostrado confiado y con ganas de volver a rodar.

El chileno no mencionó en ningún momento su otro rodaje, la segunda y misteriosa entrega de Gladiator, por lo que se entiende que ya habría acabado las grabaciones del nuevo filme dirigido por Ridley Scott. Su público ha estado muy pendiente de que en la continuación de la serie, su papel fuese interpretado por otro actor debido a la lesión, pero no se sabe todavía. El nombre de Pedro Pascal resuena cada vez más fuerte en esta industria debido a su gran crecimiento y la relevancia que ha ido proyectando en sus respectivos papeles. Tanto es así, que podría hacerse un hueco en los Oscar de 2024.

El brazo del actor chileno fue el foco de las conversaciones en las recientes ediciones de dichos premios, pero todo surgió de una divertida disputa que 'el daddy', como le conocen en redes, mantuvo con un viejo amigo, Kieran Culkin. "Todo el mundo ha estado preguntando por mi brazo, pero en realidad es mi hombro. Y creo que es hora de que todos sepan que Kieran Culkin me dio una paliza" afirmó Pascal al subir al escenario. La noche de los Emmy's se saldó con cientos de bromas hacia su brazo, bromas que inició él mismo y que darían pie a una gala mucho más divertida y amena.