Pedro Pascal responde a la broma que Kieran Culkin empezó en los Globos de Oro: 'Me dio una paliza'

Hollywood está inmerso en la temporada de premios de cine, en los que siempre ocurre alguna anécdota que da mucho que hablar y que muestra cómo son las relaciones entre los actores. En las últimas citas Pedro Pascal y Kieran Culkin, dos de los artistas de mayor éxito de la ficción, se han "enzarzado" en una divertida pelea que demuestra no solo su sentido del humor, sino una sana competitividad. En los recientes Globos de Oro ambos coincidían como nominados a mejor actor en una serie, Pascal por The last of us y Kieran por Succession. Ambos partían como favoritos según las encuestas que colocan los dos títulos entre los de mayor audiencia y calidad de la parrilla. Se podía ver ese día a Pascal con el brazo en cabestrillo, una lesión que no le impidió disfrutar de la fiestas y reírse con la ocurrencia de su compañero.

Pues cuando Culkin subió al escenario a recoger el premio dijo "chúpate esa, Pedro" provocando las carcajadas de sus compañeros. El hermano del recordado Macaulay Culkin, protagonista de Solo en casa cuando era niño, arrasa con su papel de Roman Roy en la aclamada Succession, como se ha podido comprobar estos días. Ocurrió de nuevo en la entrega de los Emmy, cuando de nuevo ambos coincidían en la misma categoría a mejor actor. De nuevo fue Culkin quien se llevó el galardón y también una cómica respuesta a su broma de parte de Pascal, que continuó así el juego que hace estallar en carcajadas a Hollywood.

El chileno volvió a desfilar con el brazo lesionado, escuchando las preguntas acerca de lo que le ha ocurrido, aunque la explicación se la reservó para más tarde. Cuando estaba presentando la categoría de mejor actor secundario aclaró lo ocurrido por fin. "Todo el mundo ha estado preguntando por mi brazo, pero en realidad es mi hombro. Y creo que es hora de que todos sepan que Kieran Culkin me dio una paliza". El interpelado mantuvo el gesto serio, como de enfado, aunque no pudo aguantar la comedia por mucho tiempo y acabó estallando en risas. Una particular venganza que sin duda tiene un doble significado pues efectivamente Culkin le está "machacando" en cuanto a premios se refiere. Después Pascal contaba la verdad, que simplemente sufrió una caída en Chile.

No fue este el único instante en el que Kieran fue protagonista de los comentarios más aplaudidos pues en su discurso de agradecimiento le dijo a su mujer, Jazz Charton, que quiere aumentar la familia. "Gracias por compartir tu vida conmigo y por darme dos hijos estupendos. Y Jazz, me gustaría tener otro. Dijiste que quizá si ganaba... y gané". El actor, de 41 años, que es dos años menor que su hermano Macaulay, se está haciendo un hueco entre los nombres con más talento de los últimos años. Sin duda su papel en Succession es el que ha dado mayor visibilidad, aunque antes ya había despuntado con otros papeles como el de Igby en Igby Goes Down, en 2002, interpretación que también le valió una nominación a los Globos de Oro. En 2020 tuvo otra por su papel en Succession, serie por la que ahora sí, le han premiado. A la tercera va la vencida.