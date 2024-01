¿Qué pasó realmente entre Selena Gómez, Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Globos de Oro? Los protagonistas lo aclaran

Selena Gómez está intentando acabar con las especulaciones que señalaban que ella y Taylor Swift estaban cotilleando sobre la pareja formada por Kylie Jenner y Timothée Chalamet durante la celebración de los Globos de Oro, convirtiéndose así, sin quererlo, en una de las grandes protagonistas de estos premios.

Todo surgió cuando, durante una de las pausas publicitarias, Selena se acercó a la mesa de su amiga, quien estaba sentada junto a la mujer de Miles Teller, Keleigh Sperry, para contarles algo y tal fue el gesto de impresión de Taylor que pronto los lectores de labios se pusieron manos a la obra para intentar averiguar de qué se trataba interpretando así que Gómez le habría pedido una foto a Timothée Chalamet y que su nueva novia, Kylie Jenner le habría respondido que no.

Sin embargo, aunque esta historia pudiera resultar sumamente atractiva, Selena ha señalado que no tiene nada de verdad y que en realidad estaba hablando de dos amigos suyos que se habían "enrollado". "Le conté a Taylor que dos amigos míos se habían enrollado", ha señalado la actriz en una publicación de Instagram de E! News, a pesar de que se escucha a Keleigh decir claramente el nombre de Timothée. "No creo que sea asunto de nadie" añadía la intérprete, quien ha decidido, una vez más, "apagar" temporalmente sus redes sociales y dedicarse "a lo que realmente importa" tal y como reza su último mensaje.

Además, por si estas afirmaciones no fueran suficientes, la revista People ha señalado, citando a una fuente cercana a Selena, que la cantante de Calm Down y el protagonista de Wonka "ni siquiera se vieron” por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de pedirle una foto ni de cruzarse con su novia.

Chalamet, por su parte, también ha negado que existiera cualquier tipo de conflicto con Gómez y admitió que ambos se llevaban muy bien tras trabajar juntos en la película de Woody Allen A Rainy Day In New York en 2018.

El conflicto entre Selena Gomez y Kylie Jenner

Pero rumores aparte lo cierto es que la relación entre Selena y Kylie Jenner, amiga íntima de Hailey Bieber, actual mujer de su ex Justin Bieber no es demasiado fluida, por no decir prácticamente nula. De hecho este pasado mes de febrero la pequeña de las Kardashian y la actriz se vieron envueltas en una supuesta disputa conocida como 'Browgate', la cual ambas negado repetidas veces pero que acabó enfrentando a sus fans.

Todo comenzó cuando la exchica Disney compartió con sus seguidores una actualización de su nuevo look, en el que llamaban la atención sus cejas laminadas o peladas hacia arriba. A las pocas horas, Jenner publicaba una foto en las que mostraba sus cejas perfectamente peinadas, algo que los 'Selenators' ( nombre con el que son conocidos los fans de Selena) se tomaron como un ataque, a pesar de que Kylie se manifestó públicamente para negarlo. “Esto está haciéndose grande, no hay pelea contra Selena”, señalaba la influencer.

Además, cabe señalar que días antes de que se desatara el 'Browgate', Selena Gómez había superado a Kylie Jenner como la persona más seguida en Instagram, lo cual podría haber contribuido a aumentar la tensión entre las dos celebrities.