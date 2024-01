Selena Gomez protagoniza el beso más esperado de la fiesta de los Globos de Oro, ¡fuera de cámara!

La que creció siendo una estrella Disney y ha continuado su carrera artística alcanzado la cima del éxito, ha comenzado el nuevo año de la misma forma que terminó el 2023, ¡enamorada! Los rumores que circulaban sobre la vida privada de Selena Gomez, concretamente si estaba soltera, se despejaron cuando ella misma compartió a principios del mes de diciembre varias imágenes en las redes sociales confirmando lo que sus fans ya imaginaban, ¡tiene novio! Hace tan solo unas horas se ha paseado por la alfombra roja de la gala de los Globos de Oro, y aunque a priori pensábamos que estaba sola, nos equivocábamos.

- La romántica y divertida cita de Selena Gomez y Benny Blanco, foto a foto

Es cierto que decenas de cámaras han estado atentas de cada uno de los pasos que ha dado en esta noche en la que se reúne la cremé de la cremé de la industria del cine. La hemos visto posar en el photocall con un vestidazo rojo de Armani Privé y joyas de Bvlgari al puro estilo Marilyn Monroe, cotillear con su bestie Taylor Swift y compartir mesa con la superestrella Meryl Streep. Pero lo que no sabíamos es que su pareja también se coló en el evento, casi pasó desapercibido hasta que la actriz lo ha desvelado con una imagen que ya ha dado la vuelta al mundo.

- Selena Gomez sorprende con una nueva melena (sutilmente) rubia en París, ¿qué mensaje hay detrás?

Si pensábamos que Kylie Jenner y Timothée Chalamet habían sido los únicos protagonistas de un beso viral, la nueva pareja que forma junto al famoso productor musical Benny Blanco ha demostrado que lo suyo es pura pasión. Lejos de los paparazzi y del revuelo que suele acompañar este tipo de apariciones, Selena ha preferido dejar las muestras de cariño para la intimidad. Así lo demuestra con esta instantánea digna de una escena de película romántica, rodeados de cajas y sin que nadie los viera. "I won" (gané) escribe Selena bajo este momentazo. No se fue con las manos vacías tras la gala, el premio se lo llevó a casa.

- Selena Gomez estrena un espectacular minivestido inspirado en una de las princesas más famosas

Llevan meses construyendo un bonita historia de amor que cada día que pasa está más consolidada. Ejemplo de ello no solo son estos besos que podrían formar parte de cualquier guión de Hollywood, también las declaraciones que ha hecho estas últimas semanas sobre su estado sentimental y un detalle muy especial que no ha pasado desapercibido a nuestros ojos: el anillo de diamantes en forma de 'B' que no se quita. Parece que estamos ante la pareja estrella de 2024, ojalá nos regalen más anécdotas que recordaremos dentro de dos décadas.