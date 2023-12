La romántica y divertida cita de Selena Gomez y Benny Blanco, foto a foto

Parece que la cantante jugaba al despiste cuando cantaba Single soon el pasado agosto, un himno a la soltería que convertía en el esperado tema en solitario con el que regresaba a la música. Y es que ahora sabemos que por entonces, Selena Gomez ya se encontraba saliendo con Benny Blanco, el músico de 35 años que ha ocupado su corazón. Era la propia artista quien confirmaba a principios de diciembre su relación, compartiendo unas fotografías en blanco y negro en las que aparecía abrazada a su novio, aunque a este no se le veía el rostro. Unos días después, volvió a publicar otra serie de instantáneas bajo el título "Nueva York, mis momentos favoritos contigo esta semana", en las que posaba con amigas cercanas como Taylor Swift, y al final, una imagen de la pareja dándose un beso.

Aunque muchos de sus seguidores se mostraron felices por este nuevo romance, hay otros que no dudaron en criticar a la también actriz, recordando un incidente del 2020. Y es que Benny Blanco ha producido música de numerosos artistas, entre ellos la propia Selena o Justin Bieber. Precisamente sobre este escribía hace tres años el productor: "Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop, que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”, un mensaje que los selenators se tomaron como una indirecta hacia su ídola -por la referencia a su marca, Rare Beauty, y su exrelación con Bieber-, de ahí que algunos no aprueben su noviazgo.

La respuesta de Selena Gomez

No parecen afectar a la protagonista de Solo asesinatos en el edificio los comentarios negativos, pues después de responder a algunos de ellos en redes alegando que Benny Blanco la ha "tratado mejor que cualquier ser humano de este planeta", calificándolo incluso como "lo mejor que me ha pasado en la vida", Selena sigue compartiendo grandes momentos con él. ¿El último? Una romántica cita en una exposición de arte con espejos caleidoscópicos, donde ambos aparecen reflejados en unas fotos que ella colgado en Instagram, en las que se la ve de lo más sonriente.

Ha dejado claro que no tiene intención de dejarse influir por las críticas: "Este es mi momento más feliz, nunca permitiré que vuestras palabras guíen mi vida, estoy cansada", respondía a los haters. "Si no podéis aceptarme en mi momento más feliz, entonces no os quedéis en mi vida para nada". Con estas palabras no solo defendía a su pareja, sino que además demostraba que vuelve a tener el control de sus propias redes sociales, las cuales había cedido a su equipo meses atrás, cuando necesitó tomarse un respiro para centrarse en su salud mental.