Selena Gomez vuelve a la música con una canción muy especial, ¿con indirectas a Justin Bieber?

Tras convertirse en una gran empresaria de belleza con su marca Rare Beauty, conquistar al público con el documental Mi mente y yo en el que narra etapas íntimas y complicadas de su vida, y triunfar como productora y actriz en la serie Only Murders in the Building, disponible en Prime Video, había una tarea pendiente que sus fans estaban esperando como agua de mayo: su música. Vuelve a la industria en la vio crecer cuando aún era una chica Disney y lo hace por la puerta grande. Una gran noticia que por fin Selena Gomez ha confirmado a través de las redes sociales con una publicación que alcanza los más de 5 millones de likes.

Después de años esperando, oficialmente la artista regresa para agarrar el micrófono regalándonos momentos inolvidables con su reconocible voz. Y lo hace de la mejor y más inesperada forma posible, anunciado el lanzamiento de una nueva canción. "Todos habéis estado pidiendo música nueva desde hace un tiempo. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano" cuenta a sus seguidores con un álbum de imágenes en las que muestra algunas de las escenas del futuro videoclip que lo acompañan.

Bajo el nombre Single Soon, este prometedor hit musical parece esconder tras sus palabras un mensaje muy poderoso, ¿una indirecta a su exnovio, Justin Bieber? No lo podemos afirmar, pero una de las frases que ha compartido podría tener algo que ver: "Don't settle for being someone's sometimes" -'no te conformes con ser a veces de alguien'-. Tendremos que esperar hasta el próximo 25 de agosto para escuchar esta novedad con la que ha revolucionado a sus fans, y ahí podremos atar todos los cabos sueltos.

Por lo pronto sí podemos asegurar que la moda jugará un papel muy importante en este regreso. Ella misma ha compartido un par de instantáneas en la que la vemos apostar por la alabada tendencia Barbiecore enfundada en un vestido malla de Versace, el mismo que lució Paris Hilton durante el desfile en la Milan Fashion Week, también un súper abrigo de pelo, joyas -como el collar con la silueta de mariposa, un guiño a la época dosmilera- y un maquillaje potente que seguramente ha conseguido con los productos de su marca.