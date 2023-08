Selena Gomez y Francia Raísa cenan juntas tras años 'peleadas'

Hace seis años, Francia Raísa le donó a su íntima amiga, Selena Gomez, uno de sus riñones debido al lupus que padece la cantante. A simple vista, una de las pruebas de amistad más inquebrantables que se nos ocurren, aunque la realidad es que, tras años de especulaciones sobre un posible distanciamiento, el hecho de que no se mencionara a Raísa en el documental que Selena estrenó en 2022, Mi mente y yo, o que en una entrevista a The Rolling Stones asegurara que Taylor Swift era su única amiga en la industria, confirmaban los rumores. La respuesta de la actriz de Cómo conocí a vuestro padre pasó por dejar de seguir a Gomez en redes y comentar "Interesante..." bajo una de las publicaciones en las que se recogían las polémicas declaraciones. La aludida reaccionó con una esta frase que algunos calificaron como fría y soberbia: "Lo siento por no mencionar a todas las personas que conozco". Sin embargo, parece que ambas acaban de zanjar los rumores de crisis (nunca confirmados) saliendo a cenar juntas.

Zapatos a juego

Tal es la sincronía que ambas parecen haber recuperado, que sin siquiera planearlo llevaron unos stilettos de estampado animal a su cena; una coincidencia que Selena publicó en sus redes junto a la frase: "No beef just salsa" ("No hay pelea, solo salsa"). Con esta publicación, la sintonía entre ambas está más que confirmada, un acercamiento que comenzó después de que la cantante publicara una serie de fotos el pasado 27 de julio: "El más feliz de los cumpleaños para este ser humano tan especial. No importa dónde la vida nos lleve, te quiero.❤️". Una ofrenda de paz tras la que Francia volvió a seguir a su amiga en las redes.

Antes de la reconciliación, Raísa acudió a principios de agosto como invitada al podcast "Good Guys", donde, entre otros asuntos, hizo referencia a los rumores que aseguraban que se sintió obligada a donarle su riñón a Selena Gomez: "Lo sentí en mi corazón. Sabía que era compatible, sabía que iba a pasar. Nadie me forzó a hacer nada. Lo hice por la bondad de mi corazón. He sido muy bendencida desde entonces". En el caso de Selena y después del trasplante de 2017, publicó esta imagen en sus redes para decirle lo mucho que significaba para ella: "No hay palabras para describir cómo podría agradecer a mi preciosa amiga Francia Raísa. Me dio el regalo definitivo y se sacrificó al donarme un riñón. Soy increíblemente dichosa. Te quiero tanto hermana". Una amistad muy especial que han salvado tras el supuesto paréntesis que han tenido que superar.