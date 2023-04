Y la invitada sorpresa en el concierto de Taylor Swift es... ¡Selena Gomez!

Desde hace un par de semanas los estadios de fútbol de algunos de los rincones de Estados Unidos se inundan de swifties para cantar y bailar al unísonos los temas más conocidos de su estrella, Taylor Swift. Una gira, bajo el nombre Eras Tour, que promete convertir a la artista en una de las más ricas del mundo, que no ha querido perderse una de sus grandes amigas y confidentes: ¡Selena Gomez! Aunque en un principio no llamó la atención ante tanto público, a lo largo del concierto los espectadores la localizaron dándolo todo cerca de la pista.

Ella misma ha sido quien ha confirmado en redes sociales que no ha dudado en apoyar a la que interpreta Love Story sobre el escenario enfundada en un vestidazo de princesa, uno de sus pilares fundamentales. Y lo ha hecho compartiendo una emotiva fotografía en la que se le ve tras el público formando un corazón con sus manos, una sencilla publicación cargada de significado que ya alcanza los más de 9 millones de likes. Con este especial gesto desvela la gran relación que tiene con Taylor desde hace años, con la misma que en el pasado compartió micrófono en giras internacionales protagonizando momentazos que hoy seguimos recondando.

Y la que creció siendo una chica Disney y ha terminado siendo todo un referente y empresaria de éxito, no disfrutó sola de este concierto en Texas para el que se agotaron las entradas en tiempo récord. Aunque entre su grupo de amistad destacan reconocidos nombres como Nicola Peltz y Brooklyn Beckahm, en esta ocasión quiso ir acompañada de su hermana pequeña de 10 años, Gracie, también gran seguidora del trabajo de Swift, que vivió uno de los momentos iconos de la noche.

El momentazo del que todo el mundo habla

La propia Taylor, mientras interpretaba la canción 22 y se disponía a cambiar de vestuario, se acercó a entregarle el sombrero negro a Gracie que la esperaba cerca del escenario ante la atenta mirada de los fans, y ella lo intercambió por un brazalete de la amistad, un pequeño gesto que ha sellado su relación para siempre, ¡y que ahora es trendy toppic! Pero el detalle más divertido no fue este, tanto Selena como Gracie acudieron al show con los looks estudiados. Sí, como lees, la fundadora de Rare Beauty llegó a la cita enfundada en un conjunto de vestido blanco amplio y cárdigan de punto inspirado en el videoclip de Folklore y su hermana, con un minivestido morado anundado al cuello haciendo un guiño al tema Speak Now.