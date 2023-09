Selena Gomez impacta con un atrevido conjunto de fiesta que reafirma su radical cambio de estilo

No cabe duda: estamos presenciando una nueva era en el armario de Selena Gomez. Desde que la artista decidió cambiar de estilista el pasado mes de junio, no deja de sorprender con estilismos que oscilan entre lo divertido, sexy y sofisticado. Sus fans consideran que desde que trabaja junto a su nueva asesora, Erin Walsh, su imagen ha rejuvenecido. Y lo cierto es que la intérprete de Single Soon no deja de reafirmalo a través de sus elecciones, como dejaba claro anoche durante una salida nocturna junto a una de sus mejores amigas.

La también actriz se encuentra en la capital francesa, donde comenzará el próximo 28 de septiembre la Semana de la moda de París. Ha viajado hasta allí junto a Nicola Peltz y no ha dudado en disfrutar de la noche junto a ella y unos amigos, escogiendo un atuendo de lo más rompedor. Selena se apuntaba a una de las combinaciones favoritas del entretiempo: vestido y botas altas, en una versión muy cañera. Y es que en realidad se trataba de una camisa ligeramente oversize de la firma Alaïa, confeccionada en popelín con volumen envolvente en la espalda (1.400 euros).

Una pieza que decidió combinar con unas botas de caña muy alta hasta el muslo, acabadas en punta y de fino tacón, de la firma italiana Cadei, de charol vegano. Quiso completar su look con una americana negra, uno de sus básicos favoritos a la hora de llevar vestidos de fiesta. Y es que hace tan solo unos días, durante la after party de los MTV VMA's, Selena repetía chaqueta con este diseño corto de escote palabra de honor.