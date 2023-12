Conoce a Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gómez con quien ha confirmado su romance

Selena Gómez ha dejado a un lado la soltería y se encuentra muy enamorada de su actual pareja, Benny Blanco. Tras varios meses de rumores y especulaciones, la estrella de Hollywood ha decidido dar un paso al frente y confirmar su relación con el productor musical, con el que lleva saliendo más de seis meses en secreto. “Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado”, comentaba la actriz en una imagen que subía una cuenta de seguidores.

Selena Gómez, inseparable de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, ¿cómo surgió su amistad?

Benny Blanco es el joven que ha conquistado el corazón de Selena Gómez. Nació en Virginia en 1998 y es uno de los productores musicales del género pop más destacados de la actualidad. Comenzó a hacer sus primeros trabajos en la industria en 2008, donde colaboró con grandes artistas en la producción de sus canciones, como por ejemplo en Circus de Britney Spears, I kissed a Girl y Hot & Cold de Katy Perry, entre muchas otras. Desde ese momento, el productor se coló en el podio de las listas de éxitos a nivel mundial y comenzó su carrera profesional, la cual ha estado repleta de hits. Además de producir y escribir canciones para otros artistas, Benny también tiene temas propios, en los que su voz se convierte en el instrumento principal. Uno de sus temas más famosos y que ha dado la vuelta al mundo ha sido Eastside junto a Halsey y Khalid.

Resplandeciente a los 31: repasamos los mejores momentos de Selena Gomez

Por otro lado, una de las grandes pasiones del productor es la cocina. Entre sus planes profesionales más inmediatos, se encuentra el lanzamiento de un libro de recetas, Abierto: un manual de cocina para amigos, el cual ha escrito él mismo y se espera que vea la luz a principios del próximo año. “Sé lo que vas a decir... Cocinar da miedo. No sabes por dónde empezar. Puede resultar abrumador. Y cocinar para un grupo de personas, carajo... Pero te lo digo, una vez que te adentres en ello, será tu nueva adicción, es como meditar. Picar una cebolla es como tomar una medicina. Escribí este libro para enseñarte cómo organizar la cena más enfermiza... Para responder a todas las incógnitas”, confesaba el músico cuando publicó la portada de su próximo recetario. Además de ello, en su cuenta pública comparte casi a diario vídeos en los que prueba las recetas que hace junto a famosos internacionales.

¿Qué opina Gigi Hadid sobre el posible romance de su ex Zayn Malik y Selena Gomez?

La primera vez que coincidió con Selena Gomez

Una de las primeras veces que Benny Blanco coincidió con Selena Gomez fue en 2014, en la producción de Same Old Love, el segundo sencillo que anticipó el segundo álbum de la cantante como solista. Además, el productor también trabajaba habitualmente con la expareja de la artista, Justin Bieber. Los tres colaboraron juntos también en 2019 en I Can't Get Enough –junto a J Balvin y Tainy—. A pesar de haberse visto en numerosas ocasiones, el flechazo no surgió en un primer momento, ya que la pareja ha decidido comenzar una historia de amor nueve años más tarde. Sin embargo, parece que Selena está más enamorada que nunca y no se esconde al lucir en su mano un anillo con la inicial B, con el que muestra su amor y compromiso hacia Benny.