La razón por la que Pedro Pascal llevaba un brazo en cabestrillo en los Globos de Oro

Mientras todas las miradas se fijaban en los espectaculares modelos de las actrices en los Globos de Oro, el estilo de los actores tampoco pasaba desapercibido. Entre los más atractivos de la noche una vez más figuraba el nombre de Pedro Pascal, protagonista y nominado por su papel en la serie The last of us, premio que no se llevó finalmente. El intérprete chileno de 48 años acaparó buena parte de los flashes como ocurre en cada una de sus apariciones, quizá más en esta ocasión pues llevaba el brazo derecho en un cabestrillo. Puede que sea no obstante uno de los pocos que sepa llevar este incómodo complemento con estilo, pues no desentonaba ni un ápice con el conjunto de pantalón y camisa negra, con detalles en blanco en forma de nudos de Bottega Veneta que escogió.

Además de su estilo ha sido por supuesto muy comentado este inesperado complemento que, como él mismo explicó en declaraciones previas a la fiesta, es para tratar una lesión producida por una caída. "Tened cuidado, le puede pasar a cualquiera" aseguró a AP. El chileno se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda parte de Gladiator, secuela que se rueda 23 años después de la primera cinta protagonizada por Russell Crowe. Para esta se ha tenido que someter a un exigente entrenamiento que puede que le provocara este percance.

Desde que el rostro de Pascal apareciera en la exitosa saga de Juego de Tronos el artista no ha dejado de encadenar papeles de éxito. Narcos, The Last of Us y la serie The Mandalorian, que recupera el fenómeno de Star Wars, se unen a la película Extraña forma de vida dirigida por Pedro Almodóvar. Es precisamente la serie The Last of Us, basada en uno de los videojuegos de estrategia y zombies más populares, la que le puso en la lista de nominados. La ficción obtuvo tres menciones en la fiesta: por mejor actor, por mejor serie y a la mejor actriz para Bella Ramsey. No pudo superar sin embargo a la gran triunfadora de la noche Succession.

Fue precisamente cuando Kieran Culkin recogió su premio cuando se produjo una de las divertidas anécdotas de la noche. El hermano de Macaulay, que es una de las estrellas de Succession, llevó la ironía y carácter provocador de su personaje Roman Roy al escenario de los Globos de Oro. "Chúpate esa, Pedro" dijo divertido, para luego añadir en seguida que se trataba de una broma pero sin dejar de insistir. "Lo siento, es mío" comentó. La serie basada en el imperio de comunicación se hizo con cuatro premios, mejor serie dramática, mejor actor, mejor actriz y mejor actor de reparto.