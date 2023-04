Sarah Paulson asegura que llegó a ayudar a Pedro Pascal 'para que tuviera dinero para alimentarse'

Sarah Paulson y Pedro Pascal son muy buenos amigos desde principios de la década de 1990, cuando ambos vivían en NuevaYork y eran jóvenes actores en apuros que buscaban una oportunidad en Hollywood y que en ocasiones tenían que lidiar con las dificultades de la industria. Fue entonces cuando la carrera la protagonista de American Horror Story despegó y la del intérprete de The Last of Us se estancó mientras seguía acudiendo a castings, una etapa en el que ella se convirtió en un apoyo incondicional. "Ya he hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le dejaba parte de mi sueldo para que pudiera tener dinero para alimentarse", ha explicado la actriz en Esquire, donde su compañero ha asegurado que si con 29 años no hubiera conseguido un hueco en la industria habría renunciado a sus sueños.

Pedro ha confesado además que Sarah es como alguien de su familia, una persona junto a la que vio la luz en la oscuridad del cine. "Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años. Y nos perdíamos tanto en ellas... Puedes imaginar por qué lo hacíamos, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente", ha dicho el actor en el citado medio, donde además ha expresado la felicidad por la que está pasado en esta etapa de su vida en la que no paran de ofrecerle proyectos y en la que por fin puede dedicarse por completo a lo que siempre quiso desde niño.

Durante todos estos años de amistad hubo un momento en el que la comunicación entre Pascal, que comenzó a usar el apellido de soltera de su madre como su nombre artístico para honrarla tras su muerte, y Paulson fue casi nula. A pesar de que ambos habían vivido muchos momentos juntos y se querían mucho, la falta de tiempo provocó un pequeño distanciamento que se terminó solucionando gracias a que el intérprete de The Mandalorian se mudó a Los Ángeles por cuestiones de trabajo, una nueva etapa en la que pudieron comenzar nuevas vivencias en Hollywood. Ahora ambos comparten numerosas fotos en sus perfiles sociales, posan en photocalls y van a las alfombras rojas juntos. "Las antiguas amistades siempre duraderas y en constante evolución se sienten particularmente conmovedoras en estos días: Woody Harrelson, Central Park y Fearless para siempre", escribió Sarah sobre su amigo hace unos meses.

Conocido por su papel en Juego de Tronos (dio vida a Oberyn Martell), aunque muchos le han empezado a poner cara tras convertirse en el padre adoptivo de Baby Yoda en The Mandalorian, Pedro nació en Santiago de Chile pero tiene raíces españolas. De madre psicóloga y padre médico, el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco. Tras luchar contra la dictadura militar de Augusto Pinochet en su país natal, la familia del intérprete obtuvo asilo político en Dinamarca, donde vivieron un tiempo, pero después se trasladaron a Estados Unidos. Así, Pascal se crió en San Antonio (Texas) y en Orange County (California), aunque actualmente vive en Nueva York.