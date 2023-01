Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con 'The Last of Us' El intérprete se dio a conocer gracias a 'Juego de tronos' y 'The Mandalorian'

The Last of Us, ficción basada en el vídeojuego homónimo que marcó un antes y un después en la industria por los tintes cinematográficos que incluye la historia basada en el destino de Ellie y Joel, se ha convertido en una de las series de la temporada, y eso que solo se pueden ver los dos primeros capítulos (por ahora) en HBO. "Creo que la adaptación puede estar a la altura del juego original. No tengo absolutamente ninguna duda de que no decepcionaremos a los fans ni a los nuevos espectadores", ha asegurado Pedro Pascal en la revista alemana Neelix.Es el actor que se ha puesto en la piel del protagonista (un padre traumatizado por la muerte de su hija después de que un militar la disparara al comenzar la pandemia provocada por el hongo Cordyceps en todo el mundo.

Pedro ha asegurado además que si su interpretación está gustando tanto a los seguidores del vídeojuego es porque no ha seguido la premisa de los directores, quienes le pidieron que por favor no jugara a The Last of Us para no condicionar su trabajo. "No había oído hablar del juego. Sus instrucciones fueron: no lo juegues. Pero no les hice caso y traté de jugarlo; y fui terrible, pero mi sobrino lo hizo fantástico. Para mí era importante interpretar matices que estuvieran directamente relacionados con lo que aparecía en el juego original, física, visual y vocalmente", ha contado el actor en Wired, donde también ha explicado que lo que más le ha costado han sido las luchas y los enfrentamientos. "No me involucré en ninguna pelea física mientras crecía, y mucho menos de adulto. La violencia me asusta tremendamente", ha añadido.

Conocido por su papel en Juego de Tronos (dio vida a Oberyn Martell), aunque muchos le han empezado a poner cara tras convertirse en el padre adoptivo de Baby Yoda en The Mandalorian, Pedro nació en Santiago de Chile pero tiene raíces españolas. De madre psicóloga y padre médico, el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco. Tras luchar contra la dictadura militar de Augusto Pinochet en su país natal, la familia del intérprete obtuvo asilo político en Dinamarca, donde vivieron un tiempo, pero después se trasladaron a Estados Unidos. Así, Pascal se crió en San Antonio (Texas) y en Orange County (California), aunque actualmente vive en Nueva York.

Amante de la natación (de pequeño incluso compitió), Pascal estudió arte dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la New York University y se dedicó durante años al teatro, tanto actuando como dirigiendo. También ha participado en Homeland, The Mentalist, CSI: Investigación Criminal, Buffy, la cazavampiros, Narcos, Los Ángeles de Charlie, Brothers & Sisters o The Good Wife. Muy celoso de su intimidad, Pedro, que ha trabajado a las órdenes de Almodóvar en su próximo cortometraje, estuvo relacionado con la también actriz Lena Headey, pero actualmente no se le conoce pareja.