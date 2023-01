Diez series que todos vamos a querer ver en 2023

El año 2022 ha estado marcado por grandes estrenos. Entre ellos, La casa del dragón, precuela de Juego de tronos, o El señor de los anillos: los anillos del poder, que también precede en el tiempo a la obra que escribió Tolkien. Ha habido muchas más, pero ¿qué nos depara el año que viene? Pendientes de confirmar si la última de The Crown se estrena o no a finales de 2023, estos son diez de los estrenos (de serie en sí o de temporada) más esperados por los espectadores.

VER GALERÍA

La lista completa de ganadores de los premios Emmy

'Sky rojo 3': la temporada final llega en enero

Salvo sorpresas, el 13 de enero llega a Netflix la tercera y última temporada de Sky rojo, que viene cargadísima de sorpresas. Esta serie de acción trepidante concluye la aventura iniciada por Wendy, Coral y Gina, que huyen del proxeneta Romeo y de su sicario Moisés. Quedan muchas respuestas en el aire, como de qué lado se pondrá Moisés, quién ganará la batalla final o el papel de Rauw Alejandro, una de las grandes novedades de la entrega final.

VER GALERÍA

Rauw Alejandro explica cómo trabaja junto a su novia, Rosalía: 'Tenemos una química loca'

'Cristo y Rey': mucho más que la historia de una pareja

Dos días después del estreno de Netflix llega a Atresplayer Cristo y Rey, una serie que lleva el sello de calidad de su creador, Daniel Écija, y de sus protagonistas, Jaime Lorente y Belén Cuesta. Cristo y Rey va mucho más allá que la ya de por sí interesante historia entre la artista y el domador: por la pantalla desfilará una cantidad ingente de famosos de los años 80 que fueron historia de la televisión.

VER GALERÍA

'Cristo y Rey': te mostramos las primeras imágenes de la serie sobre la vida de Bárbara Rey

'Los Bridgerton 3': llega el momento de Penelope Featherington

Netflix aún no ha desvelado la fecha de estreno de su tercera temporada, pero sí sabemos dos cosas: que es probable que dicho estreno se produzca durante la primavera (entre la primera y la segunda, que vio la luz en marzo de 2022, pasó poco más de un año) y que los creadores de la serie se han saltado el orden de los libros. Por tanto, en lugar de conocer la historia de amor del tercer Bridgerton (Benedict, interpretado por Luke Thompson) pasaremos al cuarto hermano, Colin, del que Penelope Featherington está profundamente enamorada. ¿Será por fin correspondida?

VER GALERÍA

Regé-Jean Page, el atractivo duque que nos conquistó en 'Los Bridgerton', podría volver en la tercera temporada

'La maravillosa señora Maisel': quinta temporada y final de la serie

El delicioso personaje compuesto por Rachel Brosnahan se despide para siempre de Prime Video. En esta quinta y última temporada veremos si finalmente triunfa como cómica y si la relación con su ex sigue siendo de amistad o le dan una segunda oportunidad al amor.

VER GALERÍA

Jazmin Grimaldi sigue los pasos de Grace Kelly y se une al elenco de 'La maravillosa señora Maisel'

'Jon Snow': el retorno de uno de los grandes personajes de 'Juego de tronos'

Mientras muchos fans de Juego de tronos siguen disfrutando del universo de George R. R. Martin gracias a La casa del dragón, puede que bastantes de ellos celebren la llegada a HBO Max de Jon Snow, el spin-off de la primera, donde seguimos al personaje después del discutido final de la icónica serie. El personaje vuelve a ser para Kit Harington, quien necesitó terapia psicológica después de darle vida en el pasado.

VER GALERÍA

Kit Harington y Rose Leslie, de 'Juegos de Tronos', felices y muy enamorados un año después de ser padres

'Love and Death', el cambio de registro más alucinante de Elizabeth Olsen

La hemos visto interpretar a Wanda Maximoff en el Universo Marvel, pero con Love and Death va a dar la sorpresa. Elizabeth Olsen será Candy Montgomery, una ama de casa que cometió un crimen atroz y cuya historia lleva a la pantalla David E. Kelley, creador de series como Big Little Lies o The Undoing, entre muchas otras.

VER GALERÍA

Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata de Marvel, vuelve a la gran pantalla batiendo récords

'Hacks': ¿qué pasará entre Deborah y Ava?

La segunda temporada dejaba un futuro muy incierto para las protagonistas en lo que a trabajar juntas se refiere, así que la expectación es máxima. Se baraja el mes de mayo para su estreno, pero aún es pronto para saberlo. Eso sí, hay muchas ganas de volver a ver a Jean Smart, que lo ha ganado todo con Hacks y pretende volver a conseguir otro Globo de Oro con este papel.

VER GALERÍA

'Berlín', mucho más que el 'spin-off' de 'La casa de papel'

Cuando presentaron Berlín, el spin-off de La casa de papel cuyo personaje ha merecido su propia serie, no solo sorprendió a propios y extraños que Michelle Jenner estuviera en el reparto, sino también el hecho de que esta va a tener un ritmo y un tono diferentes a la ficción de la que surge. El rodaje comenzó en octubre de este año, así que sospechamos que Berlín verá la luz bien avanzado 2023 en Netflix.

VER GALERÍA

Berlín ('La casa de papel') ya tiene su propia banda y una serie para él: descubre todas las claves

'The Last of Us': Lyanna Mormont de 'Juego de tronos' y el Mandaloriano se unen en una ficción posapocalíptica

Lo tiene todo para ser el gran estreno de 2023: personajes potentes, actores inmejorables, una historia que arranca en medio de una catástrofe mundial y la legión de fans del videojuego en el que está basada esperando verla. Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de tronos) protagonizan una historia de terror y acción que no dejará respirar al espectador.

VER GALERÍA

El nuevo universo 'Star Wars' habla en español con Diego Luna y Pedro Pascal

'Los fontaneros de la Casa Blanca': el mayor escándalo político de la historia de EE. UU.

Dentro de las series que recrean momentos de la historia se lleva la palma The White House Plumbers (Los fontaneros de la Casa Blanca). A lo largo de cinco capítulos veremos cómo se destapó el Watergate, que hizo caer a Richard Nixon, pero desde la perspectiva de los espías que intentaron proteger al expresidente. Estos están interpretados por Woody Harrelson y Justin Theroux, quien fue durante años pareja de Jennifer Aniston.

VER GALERÍA