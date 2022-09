'Cristo y Rey': te mostramos las primeras imágenes de la serie sobre la vida Bárbara Rey

Belén Cuesta y Jaime Lorente, Bárbara Rey y Ángel Cristo en la ficción, son los protagonistas de Cristo y Rey, la serie de ocho capítulos de 50 minutos que narra la vida del matrimonio (1979-1988) formado por el domador y la musa del destape y que se estrenará próximamente en Atresmedia. La ficción, que se ha presentado en el FesTVal de Vitoria, ha mostrado su tráiler y sus primeras imágenes, donde puede verse algunas de las escenas más importantes de la serie, que el trata aspecto de las vivencias de la pareja, por polémicas que sean, y que no se olvida de esas personas que un peso específico en el devenir del matrimonio como Mayra Gómez-Kemp, Paquirri, el rey Juan Carlos I o Chelo García-Cortés.

Creada por Daniel Écija, Cristo y Rey aborda el noviazgo fugaz de este famoso dúo que en pocas semanas se materializó en un matrimonio lleno de luces y sombras. Junto a Cuesta y Lorente completan el elenco Adriana Torrebejano (Chelo García Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergará (Andrés), Diana Peñalver (Salvadora), Secun de la Rosa (Richardi), Salomé Jiménez (Reina Sofía), David Lorente (Paco Ostos), Ana Carrasco (Hortensia), Mirela Balic (Cata), Antonio Buil (Mancuso) y Elvira Cuadrupani (Patri Veracruz), actores que han participado en este proyecto junto a la propia Bárbara Rey.

"Ha estado únicamente involucrada en la documentación previa, ha visto muy poquito del resultado, pero sí visitó el plató en una ocasión. Fue justo el día en el que su personaje se casaba. Ella pasaba por Madrid y nos hizo mucha ilusión porque se encontró con los actores que interpretaban personajes importantes como su padre o amigos. Bárbara no ha vetado ningún tema ni ha pedido que no se hable de algo concreto. Es más, no ha pedido que fuéramos lo más honestos posible", ha contado Daniel Écija, creador y productor ejecutivo, a El confidencial, donde además ha expresado que tuvo muchos prejuicios en la historia porque conocía a los personajes.

Además, Belén Cuesta ha asegurado en la rueda de prensa que no dudó en hablar con la propia Bárbara Rey para intentar asemejarse lo máximo posible a sus rasgos emocionales: "Ha sido una suerte poder sentarme con ella y que me haya contado su versión más íntima. Estuve en Marbella con ella porque quería saber cómo se relacionaba con su padre, con sus hijos, cómo amaba a Ángel y cómo sufrió", ha dicho la actriz.