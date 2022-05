Kit Harington y Rose Leslie, de 'Juegos de Tronos', felices y muy enamorados un año después de ser padres

Kit Harington y Rose Leslie, de Juego de Tronos, siguen tan enamorados como el primer día. La pareja, que dio vida a Jon Nieve e Ygritte en la popular serie de drama y fantasia ambientada en la Edad Media, se casaron en 2018, tuvieron un hijo en febrero del pasado año y viven en una continúa luna de miel, como han demostrado sus últimas fotos en la que se les ve de la mano e ntercambiando gestos de cariño y afecto en la sala de un aeropuerto de Nueva York.

Juntos acudieron al estreno de la última película de la actriz, The Time Traveler's Wife de HBO Max. La intérprete escocesa reveló durante la promocion cómo su matrimonio con Kit Harington le ayudó a dar vida a su personaje en este proyecto basado en la novela homónima de Audrey Niffenegger de 2003. "Creo que estar en una relación y saber que tienes una pareja que te apoya solo puede prestarte a sentirte más seguro de ti mismo y, por lo tanto, con suerte, crecer juntos como dos personas unidas...Definitivamente creo que estar casado, tener hijos, ya sabes, ser un poco mayor y más sabio te permite contar una historia como esta", ha declarado en Extra.

The Time Traveler's Wife narra la historia de una escultora casada con una bibliotecario que sufre un trastorno genético. Su enfermedad hace que viaje aleatoriamente hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, en instancias que no puede predecir ni controlar. Mientras tanto, su esposa lucha para hacer frente a sus viajes, que presentan problemas no solo porque él desaparece durante períodos de tiempo impredecibles, sino también porque cada vez que se queda embarazada, el feto parece heredar su trastorno. Además de Juego de Tronos, Rosie Leslie alcanzó una enorme popularidad con su papeles de Gwen Harding en Downton Abbey o Maia Rindell en The Good Fight. Su compañero de reparto en su nuevo filme Theo James, le hemos visto protagonizar las películas de Divergente junto a Shailene Woodley.

Kit Harington y Rose Leslie, inseparables, acudieron juntos a la premiere y lo hicieron de lo más conjuntados con sendos traje de chaqueta de color negro. Pese a verles tan felices y enamorados después de más de una década de relación, no todo ha sido un camino de rosas para esta pareja. Un año después de su boda, el actor tuvo que ingresar en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol. Meses después, reaparecía con su esposa, que siempre estuvo a su lado apoyándole y protegiéndole. Dos años después de su ingreso, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, un niño muy deseado y que ha aportado aún más felicidad al matrimonio. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento aunque sí que sus padres están "muy, my contentos", como indicó su representante.

La pareja ha hablado de los grandes desafíos de convertirse en padres por primera vez. "Lo que más me sorprendió es que siempre te avisan de la gran responsabilidad que es ser padre, pero no lo puedes saber realmente hasta que te toca, cuando te das cuenta de que no puedes descansar de ser padre, y que esto va a ser para siempre", confesaba Harington a la revista People. Leslie señala que "ha habido muchos momentos muy satisfactorios, como cuando Kit y yo acordamos que tenía que ser él el que se levantar si empezaba a llorar en mitad de la noche, ya que era yo la que tenía que levantarse a trabajar", contaba en Harper´s Bazaar.

Los actores se conocieron en 2011 en Islandia cuando estaban rodando la segunda temporada de Juego de Tronos. En septiembre de 2017 se comprometieron y eligieron una forma muy británica y tradicional de informar de la feliz noticia: poner un anuncio en el periódico The Times. La boda se celebró en junio de 2018 en el castillo familiar que la actriz tiene en su tierra natal Aberdeen (Escocia).