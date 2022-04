Rose Leslie, 'Juego de Tronos', explica cómo lidió su marido Kit Harington con sus problemas de adicción

Kit Harington y Rose Leslie se enamoraron en el set de Juego de Tronos, una de las ficciones más exitosas de la pequeña pantalla en los últimos años. La pareja, que se casó en junio de 2018, ha tenido que hacer frente a complicados momentos durante su unión (rumores de infidelidad por ejemplo), marcada además por el ingreso del actor en un centro de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol en 2019. La actriz se ha referido precisamente a esta cuestión, explicando cómo han lidiado con este problema en estos últimos años. “Para Kit es importante reconocerse a sí mismo como un adicto. La comunidad de AA (Alcohólicos Anónimos) le ha proporcionado un espacio de cariño en el que se siente escuchado, para que esté seguro de que no está solo. Si no hubiera sido por la rehabilitación, estaría en un punto muy distinto ahora” ha contado la artista a Harper’s Bazaar.

Dado que su recuperación tuvo lugar hace un tiempo), Leslie destaca que el actor se encuentra bien. “He aprendido mucho acerca de este tema y es algo a lo que Kit siempre va a estar atento, pero es su decisión volver a beber. Nadie podría pararle si él decide hacer algo. La responsabilidad sobre su comportamiento es suya. No soy yo quien tiene que protegerle”. Tal como cuenta la citada publicación, la pareja ha adquirido una vivienda en Suffolk y Leslie comenta que van a tratar de convertirla en un segundo hogar y que quieren hacer nuevos amigos en la zona. “¡Vamos a utilizar a nuestro hijo!” bromea, explicando que en Londres tiene un ritmo intenso y que cuando se marchan al campo pueden ralentizarlo.

La pareja, que tiene un bebé de poco más de un año, se ha mantenido siempre discreta con respecto a su vida personal. El pasado mes de agosto de 2021, Kit también se sinceró acerca de las dificultades que atravesó tras el final de la serie Juego de Tronos, que le lanzó a la fama pero también le pasó una importante factura psicológica. “Las cosas que me pasaron desde que terminó la serie (y durante ella) fueron un poco traumáticas e incluyeron el alcohol. Estás en un punto en el que sientes que eres una mala persona, alguien de quien tienes que avergonzarte. Y sientes que no hay salida, que es quien eres. Y alcanzar la sobriedad es como decirte: ‘No, puedo cambiar’” detalló a The Sunday Times. Se refirió entonces a cómo había afectado esto a su matrimonio con Rose. “Puedes imaginar el estrés que causa a aquellos que te rodean” dijo, explicando que él siempre había mantenido esa parte de su vida en secreto, así que cuando su mujer se enteró fue una auténtica sorpresa, igual que para otras personas cercanas.

Kit Harington y Rose Leslie (que encarnaron a Jon Nieve e Ygritte, la salvaje en Juego de Tronos) se casaron en una romántica ceremonia en Aberdeen (Escocia) en junio de 2018. A la boda acudieron buena parte de sus compañeros de reparto en la citada ficción, una de las que mayor éxito ha alcanzado en los últimos años. Sophie Turner y Maisie Williams, las actrices que daban vida a Sansa y Arya, Peter Dinklage (Tyrion Lanister) y Emilia Clarkle (Daenerys Targaryen) estuvieron con ellos. En el mes de febrero de 2021 el matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo.

