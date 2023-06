Descubre a las familias multimillonarias en la vida real en las que se ha inspirado 'Succession'

Succession se ha convertido en una de las grandes series de los últimos años. Como muestra, solo hay que ver los millones de adeptos que han seguido la ficción desde su estreno hasta su reciente y rotundo final. Los espectadores de la producción de HBO Max han sido testigos de las peleas de los tres hijos de Logan Roy por heredar el control del imperio que su padre construyó durante décadas. Un entramado de alianzas, traiciones y dinero descontrolado que no estaría tan alejado de la realidad como pensamos ya que la serie está inspirada en familias de multimillonarios reales que se han enfrentado a problemas empresariales y familiares como los de los protagonistas.

Una vez más se cumple el dicho de que la realidad supera a la ficción. Parte del éxito de Succession está relacionado con la verosimilitud que le aporta el hecho de que algunas de sus tramas estén basadas en historias de la vida real. Nosotros te vamos a descubrir a algunas de las estirpes de millonarios de las que se ha nutrido esta aclamada serie.

El creador de la ficción, Jessee Armstrong, nunca escondió que tomó ideas de familias similares a los Roy: "Investigamos mucho para Succession", afirmaba en una entrevista promocional de la serie. "Pensamos en muchas familias famosas de los medios", explicaba. Además añadía que después "como con todas las personas creativas, le sacas provecho a una variedad de relaciones que has tenido en tu propia vida para crear un éxito televisivo".

Los Murdoch

El creador de la serie escribió el guion de una película sobre esta poderosa familia que, finalmente, no prosperó. Por tanto, no es de extrañar que haya incluido en la trama muchos algunos episodios de esta familia,de origen australiano. De hecho, desde que se estrenó, fueron muchos los que vieron paralelismos entre la familia Roy y la del magnate de las telecomunicaciones, Rupert Murdoch.

A sus 92 años, Murdoch lleva años intentando definir cuál de sus tres hijos, James, Elizabeth o Lachlan, será su sucesor al frente del imperio de noticias Newscorp, una inmensa compañía con presencia en Australia, Reino Unido y Estados Unidos, dueña de marcas tan variadas como Fox News, el prestigioso diario económico The Wall Street Journal, el tabloide inglés The Sun o la editorial Harper Collins.

La batalla entre sus vástagos, James y Lachlan, se ha hecho de manera tan pública que, medios tan influyentes como The New York Times o la revista The New Yorker, han publicado extensos reportajes, detallando la caótica relación entre ambos hermanos y su padre.

En relación con la ficción, la premisa y el primer capítulo de Succession están vinculados a lo sucedido en enero de 2018, cuando Rupert Murdoch, que entonces tenía 88 años, sufrió un accidente en un yate que puso en alerta a sus herederos ya que no había elegido todavía a la persona que recogería su testigo para llevar la nave empresarial a buen puerto.

La vida sentimental de Rupert Murdoch tambien ha ocupado titulares. En 2016, el magnate, que contaba entonces con 85 años, pasó por el altar con Jerry Hall, exmujer de Mick Jagger. Pero, si fue sonada su boda, más lo fue su separación. Cuatro años más tarde, el rico empresario decidía poner fin a su cuarto matrimonio comunicándole a través de un correo electrónico a su, en ese momento, esposa, su divorcio.

"Jerry, lamentablemente he decidido ponerle fin a nuestro matrimonio. Ciertamente hemos tenido algunos buenos momentos, pero tengo mucho que hacer… Mi abogado de Nueva York se comunicará con el tuyo de inmediato", rezaba el texto. Unas palabras que dejaron devastada a la modelo que no se esperaba para nada esta decisión de la que culpó a los hijos de Murdoch.

Los Redstone

Otra de las fuentes en las que han bebido los creadores de la serie son los conflictos familiares entre los Redstone. Se trata de la familia que se encuentra detrás de National Amusements, un conglomerado de empresas de entretenimiento como Viacom o CBS, pero también algunas dedicadas a otros negocios como los parques temáticos. Exactamente, como sucede con los protagonistas de Succession. Pero más allá de las maniobras empresariales, lo que nos interesa es lo que sucede de puertas para dentro.

Sumner Redstone, CEO de National Amusements, tenía, aparentemente, en su hija Shari, de 69, a su mano derecha. Pero, con el tiempo, se filtraron rumores que apuntaban a que el multimillonario empresario estaba replanteándose el papel de su hija dentro de los negocios familiares. Pese a las múltiples disputas, en 2014 Shari renunció a vender su parte en la compañía para seguir manteniéndose como posible sucesora. Algo similar a lo que ocurre en la segunda entrega de la serie entre Logan Roy (Brian Cox) y su hija Shiv (Sarah Snook).

Así daba comienzo lo que se ha conocido como la batalla corporativa del siglo. Todo empezaba en 2015, cuando Shari demandaba a CBS alegando que esta empresa trataba de quitarle el control. Las peleas alcanzaron tal nivel que incluso llegó a enfrentarse a su propio padre. El patriarca no pensaba dejar el control en manos de su hija, llegando incluso a declarar que Shari no contaba con criterio comercial ni habilidades para ser presidente.

Después de múltiples discusiones, peleas, juicios, y hasta una carta a Forbes donde Sumner criticaba fuertemente a su hija, el jurado apeló a favor de Shari en 2019, otorgándole la presidencia de CBS y de Viacom. Después de la sentencia se esperaba que la lucha entre ambos continuara, pero el fallecimiento de Sumner en 2020, a los 97 años de edad, cerró este capítulo.

Pero Shari no ha sido el único miembro de los Redstone en demandar al cabeza de familia. En 2006 Brent, de 71 años, también llevaba a su padre a juicio por excluirlo de puestos importantes en sus empresas. Este no obtuvo el mismo resultado que su hermana, por lo que decidió dejar la compañía llevándose consigo 240 millones de dólares (alrededor de 224 millones de euros).

Los Hearst

Otra de las claras inspiraciones para los responsables de la serie ha sido la familia Hearst que, según la revista Forbes, en 2021 contaban con una fortuna en torno a los 21.000 millones de dólares (cerca de 20.000 millones de euros). Son los dueños de Hearst Communications, contando en su haber con revistas como Harper’s Bazaar, Esquire, Cosmopolitan, Elle, y las cadenas de televisión ESPN y A+E (en copropiedad con Disney), entre muchos otros medios.

Quien inició todo fue William Randolph Hearst, también conocido como W.R., que había recibido de su padre el diario The San Francisco Daily Examiner y lo convirtió en un imperio con más de 20 millones de lectores. Fue uno de los pocos hombres que salió ganando durante la Gran Depresión, haciéndose con hasta 28 diarios a nivel nacional en el mejor momento de su compañía.

Se convirtió en el conglomerado mediático más grande del mundo, lo cual le trajo duras críticas por usar sus diarios para intentar influenciar a políticos de la época. Posiblemente, la más famosa fue la que se le realizó en Ciudadano Kane, en 1941, la película sobre su vida que realizó y protagonizó Orson Welles, y que lo retrataba como a un hombre ambicioso, despótico, brillante y un comprador compulsivo. A pesar de que el fundador falleció en 1951, generación tras generación, han continuado con su legado y, actualmente, es su nieto, William Randolph Hearst III, quien está a cargo del emporio de comunicaciones.

Los Trump

En 2015, esta familia pasaba a formar parte de la historia norteamericana y del mundo entero cuando Donald Trump se alzaba con la presidencia de los EEUU. Aunque antes de desempeñar este cargo ya era una figura muy influyente en el campo de los hoteles y de la gestión de propiedades, renovando numerosas oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. También se movía como pez en el agua en el ámbito del entretenimiento, participando en programas como el reality show The Apprentice o haciendo cameos en Solo en casa 2, Sexo en Nueva York, El príncipe de Bel-Air o Spin City, entre otros.

De empresario a figura del entretenimiento y, después, Presidente, la historia de Donald Trump y de su excéntrica familia podría superar a cualquier ficción. El patriarca es padre de cinco hijos, Donald jr, Ivanka, Eric, Tiffany y Barron, fruto de diferentes matrimonios. Siempre se han mostrado como una familia muy unida, pero los múltiples escándalos protagonizados por el patriarca, tanto en el ámbito político como en muchos otros, darían para películas o varias temporadas de una serie. Mientras eso llega, vamos a disfrutar con las ideas y el material que su trayectoria ha proporcionado para esta serie que ya se ha convertido en una de las imprescindibles para el público.