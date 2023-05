Sarah Snook, Succession, presenta a su bebé el día del estreno del impactante capítulo final de la serie

Cuando una serie que te ha enganchado llega a su fin es como si te quitaran algo. La emisión del último capítulo se convierte en uno de esos momentos sagrados en los que no quieres interrupciones. En el caso de la actriz Sarah Snook, que interpreta el papel de Siobhan “Shiv” Roy en la exitosa ficción, aunque sí que ha tenido una distracción en esta última entrega ha sido sin duda de lo más tierna. La artista ha compartido una imagen en la que se ve la pantalla de su televisor con el episodio seleccionado y la cabecita de su bebé recién nacido. Ha sido esta la increíble manera con la que se ha despedido de la serie, pero también con la que ha anunciado su maternidad. Se trata del primer bebé de la intérprete con su marido Dave Lawson del que se enamoró durante la pandemia de coronavirus. Eran amigos desde hacía años y decidieron dar un paso más en su relación. La boda no tardó en llegar y en 2021 se casaron en secreto.

Te proponemos 11 series para una maratón

'La unidad Kabul' y 'El silencio', lo nuevo de Arón Piper, estrenos con mucha acción

“Acabo de ver el último episodio de la última temporada de algo que ha cambiado mi vida. Y ahora, mi vida ha vuelto a cambiar. Gracias por todo el amor y el apoyo” concluyó Sarah tras un mensaje en el que hizo un repaso de lo que ha significado la serie para ella. “Es difícil expresar lo que este espectáculo ha significado para mí. Los lugares a los que he ido, el inmenso talento con el que he trabajado... me rompe el corazón que todo haya terminado. Pero mi corazón tenía que estar así de lleno de todos los recuerdos, buenos momentos, desafíos y triunfos... así que eso me hace sentir agradecida. Haber tenido la suerte de unirme a esta loca aventura ha sido un hito en mi carrera que sin duda será difícil de superar. Estoy muy, muy orgullosa y honrada por el arduo trabajo de todos temporada tras temporada: todos nos pusimos el listón muy alto, luego lo superamos y sobresalimos, en todos los departamentos. Las amistades, los guiones, las localizaciones, las frases ingeniosas, los madrugones, los cambios de última hora, todos los altibajos: voy a echar de menos todo. La gente de esta serie es un grupo lleno de talento y estoy orgullosa de haber trabajado junto a ellos”.

La actriz había hecho público su embarazo durante la emisión de la cuarta temporada de la serie, que narra la lucha por el control del imperio mediático de la familia Roy. Fue precisamente la cuarta entrega de capítulos la última de esta trama creada por Jesse Armstrong, guionista también de títulos como Thick of It (2005) e In the Loop (2009). La ficción, producida por Will Ferrell y Adam McKay, llegó a la pantalla en 2018 y enganchó a la audiencia con las intensas luchas de poder en el seno de la familia de Logan Roy, patriarca del clan y sus descendientes, igual de despiadados que él.

¡Alerta de spoiler!

Una guerra que ha llegado a su final y ha mantenido en vilo a los espectadores hasta el último momento. En el episodio, si no quieres spoilers quizá es mejor que no sigas leyendo, Kendall trata de conseguir los votos de la junta para bloquear el acuerdo con GoJo. Los números no incluyen a Roman, que se ha ido a Barbados con su madre. Shiv y Kendall viajan allí para asegurarse el voto de su hermano. Tom recibe el ofrecimiento del puesto de CEO, el mismo por el que lucha Shiv así que esta trata de aliarse con sus hermanos en un último intento de quedarse con la Waystar Royco con Kendall al frente.

A su regreso a Nueva York con el plan ya trazado descubren que Tom es el elegido por Matsson y que los Roy podrán vencer gracias a un voto. Hay un empate de 6 a 6 acerca de la venta de GoJo y solo queda un voto pendiente por emitir, el de Shiv. No contaremos más acerca del giro de acontecimientos con el que la serie pone el impresionante broche final que ha cosechado numerosas opiniones positivas. Se ha calificado como uno de los mejores de la televisión y eso dice mucho sin duda acerca de la calidad de la serie de HBO que ha sido comparada con Juego de Tronos. Este magnífico episodio final ha sido visto por unos 2,5 millones de espectadores (según visualizaciones de HBO Max).

Sarah Snook tiene 35 años y es australiana. Su personaje de Siobhan en la serie la ha convertido en una referente de estilo como lo fue en su día Sarah Jessica Parker gracias a su alter ego Carrie Bradshow en Sexo en Nueva York. Lleva más de una década triunfando con distintos proyectos entre los que se encuentran Fragmentos de una mujer, Winchester: la casa que construyeron los espíritus, El castillo de cristal, Steve Jobs y La modista, entre otros. Sarah ha confesado en alguna ocasión que la serie ha sido todo un reto profesional y una experiencia única. “Extrañaré a esta familia tan tóxica y ponzoñosa” ha dicho. Y los espectadores también.