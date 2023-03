El actor de 'Succesion', Alexander Skarsgård, habla de su reciente paternidad a los 46 años

Una de las series más adictivas y esperadas del momento, Succession, llega este 27 de marzo a nuestras pantallas con su cuarta y última temporada. Este lunes se celebraba la premier de la serie de HBO Max en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York y todo el elenco pasaba por la alfombra roja en un evento tan imporante para la ficción. Entre todos los actores había uno especialmente feliz: Alexander Skarsgård. El intérprete tiene un doble motivo de celebración: la presentación de la entrega final de esta producción y su reciente paternidad.

Edgar Vittorino nos cuenta cómo es la relación con su compañera Michelle Calvo y desvela algunos secretos de 'Desaparecidos'

VER GALERÍA

De Anitta a Leonardo Sbaraglia: conoce a los nuevos fichajes de la séptima temporada de 'Élite'

Tras meses de especulaciones, el actor confirmaba por fin que ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, la actriz sueca Tuva Novotny. Durante el estreno, Alexander Skarsgård concedía algunas entrevistas a los medios allí desplazados entre los que se encontraba el portal Entertainment Tonight, quienes le felicitaban por su reciente paternidad, ante lo que el intérprete respondía con un espontáneo "muchísimas gracias", desvelando así que ha sido padre por primera vez a los 46 años. Eso sí, no daba más información sobre el nuevo miembro de la familia.

VER GALERÍA

El reportero le dijo a la estrella de True blood que esperaba que estuviera disfrutando del proceso de ser padre a lo que Alexander contestó: "Lo estoy haciendo, gracias". Decenas de seguidores se congregaron en los alrededores del teatro, donde el intérprete sueco no dejó de recibir regalos. Con una gran sonrisa, que daba muestra del gran momento vital que atraviesa, enseñaba orgulloso a la prensa un peluche azul con el que le acababan de obsequiar minutos antes: "Conseguí esto en la alfombra roja. Gracias, gracias", contaba emocionado.

VER GALERÍA

La noticia era en realidad un secreto a voces después de que, el pasado mes de noviembre, se viera a la pareja paseando junto al bebé por las calles de Nueva York. Esta salida se produjo siete meses después de que la intérprete sueca fuera vista con una incipiente barriguita de embarazada cuando asistió a los Premios Elle de Suecia el pasado de abril. Aun así, fieles a su discreción los dos actores nunca han confirmado públicamente su historia de amor.

VER GALERÍA

La presentación de la nueva entrega de Succession ha supuesto una de las primeras salidas públicas del actor, que interpreta a Lukas Matsson en la serie a la que se unió en la tercera temporada, desde el nacimiento del pequeño. Es la primera vez que el protagonista de Mute habla sobre su paternidad, siempre ha sido muy reservado con su vida privada y son muy pocos los datos que se conocen de su relación. Mientras que el intérprete se estrena como papá, su chica, Tuva Novotny, de 43 años, ya es madre de una niña de 16 años llamada Ella, fruto de su relación con Nicolai Bjerrum Lersbryggen.

VER GALERÍA

Alexander Skarsgård, quien anteriormente salió con las actrices Evan Rachel Wood, Kate Bosworth, Charlize Theron o la diseñadora británica Alexa Chung, aunque sus historias de amor no llegaron a buen puerto, siempre ha tenido en mente la idea de ser padre y era un sueño que quería llevar a cabo.

El intérprete quería 'superar' a su progenitor, el veterano actor Stellan Skarsgård, quien interpretaba el papel de Bill en Mamma mia! que es padre, además de de Alexander, de cinco hijos con su primera esposa My Skarsgård: Gustaf (Vikingos), Samuel, que trabaja en la producción cinematográfica; Bill (It), Valter (Funhouse) y Eija, que se dedica al mundo de la moda, y de otros dos, más pequeños,, Ossian y Kolbjörn, fruto del matrimonio de Stellan con Megan Everett.

VER GALERÍA

"Mi padre tiene ocho hijos, así que más vale que vaya empezando", bromeaba Alexander Skarsgård en una entrevista con Chelsea Handler en 2013. "Fue genial crecer en una casa de locos. Era muy divertido. Había mucha gente y perros corriendo y era una casa muy bohemia", afirmaba. Además, recordaba que sus primos vivían en el piso de arriba y sus abuelos al otro lado de la calle, con lo que, entre risas, reconocía que "deberían hacer una comedia de situación al respecto porque había, al menos. 20 personas para cenar todas las noches. Fue grandioso".

VER GALERÍA

Volviendo a la última temporada de Succession, el intérprete de Big Little Lies regresa para dar vida a Luke, el experto director ejecutivo de tecnología de GoJo, compañía que se está fusionando con Waystar Royco de Logan Roy. El actor espera que los fans reciban a la serie, que se mueve por el mundo de los negocios y la ambición, con los brazos abiertos. Sin revelar más detalles, prometía a los espectadores que la historia les dejará sorprendidos. "Es difícil prever, pero pienso que esta temporada está especialmente bien escrita. Les va a dejar satisfechos", afirmaba.

VER GALERÍA

El que protagonizara El hombe del norte con Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy también aseguraba que "la gente va a acabar muy impactada al final de la temporada, eso seguro. Y espero que digan que la serie ha acabado en alto, aunque quieran más".

A Alexander le corre la actuación por las venas, con tan solo siete años un amigo de su padre, que era director de cine, le daría su primer papel en la pantalla grande en la película Ake and His World. Poco después, obtendría cierta fama por su trabajo en Idag rod y Hunden som log, pero, con trece años, no le gustaba la atención que generaba la profesión y dejó de actuar durante siete años.

VER GALERÍA

Estudió durante un tiempo Ciencias Políticas en el Leeds Metropolitan University, antes de alistarse en la marina sueca en la sección de antiterrorismo, donde entrenó tácticas de batalla, de combate y antisabotaje. Fue durante su estancia en el cuerpo, cuando redescubrió el amor por la interpretación y se dio de baja para continuar con su carrera como actor.

Alexander se mudó a Nueva York para estudiar teatro en el Marymouth Manhattan College. Aunque regresaría a Suecia, principalmente por una relación romántica que no prosperó, lugar donde decidió permanecer para retomar la actuación. A partir de 2003, el actor empezaría a destacar en teatro, ganando diferentes reconocimientos. Decidido a buscar nuevos caminos, se metía en la piel del sargento Brad Colbert, en la serie Generation Kill, uno de sus papeles importantes.

VER GALERÍA

Pronto vendría el personaje que le daría fama internacional, el del vampiro Eric Northman, en la popular serie True Blood, en la que trabajó de 2008 a 2014. A partir de ahí, su carrera ha ido en ascenso, apareciendo en cintas como Melancolía, Battleship, Diario de una adolescente, La leyenda de Tarzan y Mute, entre otras.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Otro de los proyectos en los que ha participado es Big little lies, con Nicole Kidman y Reese Witherspoon,la multipremiada miniserie de HBO. Por su actuación en esta ficción, Skarsgård fue galardonado con el Globo de Oro, el Emmy y el Screen Actor's Guild Award a Mejor actor de reparto,también cabe destacar su trabajo en La chica de tambor o El hombre del norte.

VER GALERÍA

Por su parte, su pareja, Tuva Novotny, también tiene una larga trayectoria con una carrera de tres décadas a sus espaldas. La actriz habla sueco, francés, inglés, checo, noruego y danés, algo que ha facilitado su trabajo tanto en la industria europea como en la norteamericana. Pero el cine no fue su primera pasión, Tuva formó parte de la banda de pop juvenil Rambo Allstars, con la que consiguió cierto éxito en los 90. Fue la música la que le abrió el camino a otras artes. El teatro y la televisión le dieron recorrido y también un nombre en el panorama audiovisual sueco.

Pronto fue reclutada por la ficción televisiva danesa y se convirtió en un rostro habitual. Sin ir más lejos, el 23 de noviembre de 2004, era nombrada por el príncipe Joaquín de Dinamarca para ser una de los cuatro embajadores suecos de Hans Christian Andersen para celebrar el bicentenario del nacimiento del famoso escritor y poeta danés.

VER GALERÍA

Tuva también daba el salto a producciones estadounidenses. Su primera incursión fue en clave de terror, con el remake americano de Addicted, titulado Possession, en 2009, en el que compartía pantalla con Sarah Michelle Gellar. Después, participó en filmes como Come, reza, ama, con Julia Roberts y Javier Bardem, Aniquilación o Zero Contact .

VER GALERÍA

La intérprete también ha querido explorar otros campos del arte y se ha lanzado a la dirección cinematográfica con tres títulos: el primero fue una codirección con Øystein Karlsen en la sitcom Dar. El segundo, el más importante, por el momento, de su carrera, es Blind Spot, que compitió por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2018. Y el tercero, La nueva vida de Britt-Marie, una entrañable comedia sobre una sexagenaria que, abandonada por su marido, comenzará una nueva vida como entrenadora de un equipo de fútbol de un pequeño pueblo,una cinta que llegó a estrenarse en las salas españolas.