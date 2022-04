La impresionante transformación física de Alexander Skarsgård para 'El hombre del norte'

Loading the player...

Alexander Skarsgård es El hombre del norte, una película épica dirigida por Robert Eggers con un guion coescrito por el poeta y novelista islandés Sjón que sigue la historia de un hombre que busca venganza tras el asesinato de su padre, y en donde comparte protagonismo con otras estrellas de la talla de Nicole Kidman o Anya Taylor-Joy. Ambientada en Islandia a principios del siglo X, la ascendencia vikinga del actor sueco tenía que salir a relucir en todo su esplendor para el papel, por lo que tuvo que someterse a una transformación física extrema como la que ya llevó a cabo para dar vida a Tarzán en 2016, aunque según su entrenador... ¡aún más dura! El cuerpo del hijo de Stellan Skarsgård se convirtió en 1,94 centímetros de puro músculo, y si no te lo crees no dudes en ver el vídeo para descubrir quién ha sido el responsable de semejante cambio. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

