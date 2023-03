Edgar Vittorino nos cuenta cómo es la relación con su compañera Michelle Calvo y desvela algunos secretos de 'Desaparecidos'

El actor Edgar Vittorino vuelve a la pequeña pantalla, ¡y de qué manera! Conocido por sus papeles en La reina del sur, Vis a vis o Vivir sin permiso, el intérprete colombiano cambia de rol y es una de las grandes novedades de la segunda temporada de Desaparecidos. En el mismo día del estreno, nos ha dado alguna pincelada de su papel en la ficción española de Mediaset. "Rubén Ramallo va a chocar muchísimo con el personaje de Sonia Ledesma, que lo interpreta por Michelle Calvo, sobre todo van a ver un choque en el primer episodio. Es una relación que empieza bastante mal y la idea es que la gente vea cómo se integra a este mundo de la unidad de desaparecidos". Precisamente, la relación con su compañera también ha dado qué hablar, sin embargo Edgar tirando de humor ha aclarado que se llevan fenomenal. "Somos amigos, nos queremos muchísimo pero es verdad que tenemos diferentes formas de ser los dos, estábamos metidos en ese papel de tipos muy decididos, con las cosas muy claras... Cada uno tenía su opinión de lo que es el trabajo también y ya en lo personal hacía que chocárabamos", nos ha explicado.

Nervioso pero con ganas de que los espectadores disfruten de esta nueva entrega, Edgar Vittorino ha charlado con nosotros sobre el estreno, su personaje, los compañeros con los que más le ha gustado trabajar en nuestro país y de su pasión por España y Madrid.

- ¿Nervioso ante el estreno de Desaparecidos?

Si, siempre da miedo cómo va a ser recibido, aunque nosotros ya tenemos algunos feedback de la gente que lo ha visto de pago pero siempre hay mucha gente nueva que espera verla en abierto, en Telecinco, y esperamos que vaya bien.

- ¿Por qué no nos la debemos perder?

Primero porque a la gente que le gusta todo este tipo de series de investigación, policíacas... creo que no es una más porque esta serie no habla de nada específico ni se dedican a buscar a gente desaparecida solo, generalmente hay más acción, más de polícía pero esta serie tiene una sensibilidad, una paciencia con la que se ha hecho que puede aportar algo diferente, la empatía de estos policías de cómo se tiene que mantener la esperanza hasta el último momento para encontrar a la gente que va desapareciendo es algo particular que tiene la serie que se ve poco y muestra un lado más humano de los policías, de la familia que pierde a su familia, a su gente querida.

- ¿Nos puedes dar alguna pincelada de tu papel?

A ver, mi papel entra ahora en la segunda temporada y va a ser mucho cante, va a chocar muchísimo con el personaje de Sonia, de Sonia Ledesma, que lo interpreta Michelle Calvo, sobre todo van a ver un choque en el primer episodio en los que él apunta en la cabeza con un arma a Sonia, es una relación que va a estar a lo largo de la serie, que empieza bastante mal y la idea es que la gente vea cómo se integra a este mundo de la unidad de desaparecidos.

- ¿Qué ha supuesto física y mentalmente interpretar a Ramallo para ti?

Si, bueno, fisicamente aquí lo importante era estar en forma, estuve en una escuela para ver cómo se preparan para series televisivas aquí en Madrid, estuve entrenando la parte de la velocidad que es muy importante para los policías, el tema de la resistencia... así que creo que había que entrenar sobre todo eso físicamente, aunque luego nosotros no hacemos el esfuerzo como tal pero si ya está incorpotado en el cuerpo, puedes hacerlo mejor. Mentalmente tienes la capacidad de pinchar mucho, otros papeles que he hecho soy más bruto, más el 'malote' que de pronto actúan más rápido, aquí son personas que tienen que utilizar mucho la cabeza para saber qué decisiones tomar rápidamente, Ramallo desde el primer episodio se ve cómo piensa rápidamente, cómo toma decisiones acertadas pero a través de la inteligencia, del pensamiento y eso es algo que me tocó como una alarma para trabajar más en comparación con otros papeles que he hecho. Hay mucha gente que la ha visto y ya ha notado un cambio, esperemos que ahora la gente de Telecinco también.

- ¿Cómo te sientes más cómodo: en esos papeles en los que te recordamos como el actor sexy, 'malote' como un narco o actualmente?

Yo si siempre hago papeles como Ramallo, necesitaría cambiar a otra cosa. Lo que necesito es el cambio, el constante cambio y creo que es lo que he hecho, igual aquí pues de momento apenas me he centrado en un par de cosas pero ya es una carrera de trece, quince años y siempre me ha gustado que la gente por la calle no sepa si soy el mismo de Vivir sin permiso o cuando me conocen por Ramallo, que me ha pasado ya, eso es lo que a mi me gusta y lo que hago porque me divierto y porque creo que es lo que es ser un actor.

- La relación con tu compañera de reparto Michelle Calvo no empezó todo lo bien que debería, ¿cómo ha cambiado durante los meses de grabación?

(Risas) Somos amigos, nos queremos muchísimo pero es verdad que tenemos diferentes formas de ser los dos, estábamos metidos en ese papeles de tipos muy decididos, con las cosas muy claras, no cambias fácilmente, cada uno tenía su opinión de lo que es el trabajo también y ya en lo personal hacía que chocárabamos, los dos defendíamos a nuestros personajes hasta la muerte y eso generaba ciertos choques en el set de grabación, pero siempre lo resolvíamos, creo que la propia serie nos fue permitiéndonos eso porque los personajes cambian mucho y eso es algo que se va a ver como espectador y daba la casualidad que la relación era igual pero fuera y dentro.

- ¿Nos puedes contar algún secreto, curiosidad... del rodaje?

Algo muy gracioso que nos pasaba siempre es que es como son tanto nombres que teníamos que aprendernos porque cada episodio es una historia de un desaparecido, hay una que va a través de tres episodios y hay otra que se revuelve en cada episodio y por tanto había que aprenderse muchos nombres, muy raros muchas veces y entonces teníamos algun compañero que le costaba más, otros menos pero siempre era un reto y nos causaba mucha risa de vez en cuando porque nos quedábamos atascados con el nombre, alguna vez yo me tuve que poner un papelito en la frente para que el compañero lo leyera y lo leyó y le dio la risa porque era un papelito en la frente con el nombre... imáginate eso todos los días, aprenderte nombres distintos todos los días, así que hacíamos eso o escribirlos en la mano también.

- Vivir sin permiso, Vis a Vis, ahora Desaparecidos... ¿de todos los actores de nuestro país con los que has trabajado, con quién te quedarías y por qué?

Bueno, qué difícil porque he tenido la posibilidad de trabajar con Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Juan Echanove, con gente que a todos les he admirado muchísimo. Yo cuando llegué aquí ya admirada mucho a Luis Callejo, por ejemplo, que hizo una serie El Barco que yo la vi en Colombia y cuando trabajé con él en la película Bajocero se lo dije, le dije que no lo podía creer, que le admiraba muchísimo y que no me podía creer que estaba a su lado, igual por esa razón el hecho de que alguna vez lo vi hacía tantos en la pantalla y decía "buah, que gran actor este tipo" y luego sentarnos juntos y grabar algunas escenas fue mágico para mi y esa experiencia es como que todos los sueños se hace realidad y siempre tengo presente lo que fue trabajar con Luis Callejo.

- Hablando de que los sueños se hacen realidad, ¿para ti fue un sueño venir aquí? Porque eres colombiano pero con descencia española

Tengo familia española e italiana, así que siempre había algo con Europa, en Colombia mi idioma no era italiano sino español y había siempre una relación muy grande y fuerte, aunque no tenía ancestros europeos la relación era más tirante con España y para nosotros siempre es muy interesante aprender de España o tener una relación con el país, a mi me gustaban las series, lo que se hacía aquí, yo estaba feliz en Colombia, trabajaba mucho allí pero yo decía que quería trabajar aquí, era como mi sueño e hice caso, por eso siento que se ha hecho realidad.

- Para terminar, ¿te quedarías en España por trabajo o amor?

Si es por amor todavía mejor, si es por amor que maravilla quedarse y perderse en el mundo por amor, eso es lo que nos hace falta, más y más amor, amor a los amigos, a la familia, a la pareja... En este caso, si apareciera una pareja y me diera otra razón para quedarme aquí sería maravilloso, claro que si. Pero igual me siento muy bien acogido en Madrid, creo que es una ciudad que acoge muy bien, que te hace sentir parte de ella, no me siento un extranjero a día de hoy, siento que soy parte, que aporto algo y la gente que ya lleva muchos años aquí o los que han nacido en Madrid me hacen sentir que formo parte de Madrid.