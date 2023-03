El reportero de 'Sálvame' Raul Triguero anuncia en directo que se casa y cuenta cómo ha sido la pedida

El equipo de Sálvame está de enhorabuena. El reportero Raúl Triguero ha contado en directo que se va a casar y que vivió una romántica pedida hace unos días. El periodista del programa se encontraba a punto de dar una información de última hora cuando Jorge Javier le ha preguntado si podía enseñar lo que llevaba debajo del guante. Ha sido entonces cuando al comunicador le ha entrado la risa tonta y tras quitarse la prenda ha enseñado, pese a darle "mucha vergüenza" la situación, la alianza que le dió su novio para pedirle matrimonio. "Fue en Cádiz, en las calas de Roche. Fuimos a ver un atardecer y yo no me esperaba absolutamente nada cuando de repente me dijo que tenía un regalo para mí. 'Te he traído una cosita', me comentó. Y yo le contesté: '¿Para qué? Si no celebramos nada...", ha comenzado diciendo.

Tras decirle que tenía algo para él, Raúl se quedó muy extrañado y fue entonces cuando su novio, Marcos Rubio, sacó una caja y un sobre con "las típicas tarjetas que te cuentan una historia". "Ponía pues el tiempo que llevamos juntos y demás. Después abrí una segunda caja donde había dos muñecos de playmobil vestidos de novios y aunque yo no era consciente de lo que estaba viendo automáticaamente sacó el anillo y me preguntó si quería que nos casáramos", ha dicho el reportero, muy emocionado y contento porque en los próximos meses comenzarán a hacer los preparativos de la ceremonia. "Y claro, le dije que sí", ha añadido.

Muy feliz después de contar cómo fue su pedida de mano, el periodista ha comentado que todavía no tienen fecha para la boda porque todo le ha pillado "de imprevisto", aunque ha reconocido que está muy ilusionado y pronto se pondrán a organizarlo todo. "Estoy acostumbrado, por mi trabajo, a ser yo siempre el que pregunta, pero ayer me sorprendieron haciéndome una pregunta muy fuerte… Y dije que sí", ha escrito también Raúl en sus perfiles sociales junto a la fotografía en la que muestra la cajita de los dos playmobil que le dio su chico para padirle matrimonio.

Muy celosos de su intimidad, la pareja casi no publica fotografías juntos, aunque Raúl ha querido explicar que se conocieron a través de un amigo en común, que empezaron a hablar por Instagram y después por WhatsApp y que desde entonces van a hacer juntos 5 años. Después de publicar la buena y feliz noticia de una de las próximas bodas de Mediaset, numerosos rostros de la cadena, entre los que se encuentran Omar Suárez, Kike Calleja, Nuria Marín, Germán González o Antonio Lleida, han querido dejarles sus mensajes de enhorabuena.