Jorge Javier Vázquez, último en romper con Belén Rodríguez: todos los amigos que se han distanciado

Jorge Javier Vázquez ha tomado la decisión de romper su relación con Belén Rodríguez. Hace unos días que la periodista, que había hecho un polígrafo en el que comenzaron a tambalearse los cimientos de su amistad con Kiko Hernández, quiso deshacerse de cualquier vínculo con Sálvame, por lo que eliminó de sus perfiles sociales a algunos de los compañeros con los que había mantenido buen trato durante años. El presentador no tenía conocimiento de si había sido uno de los eliminados de la colaboradora, pero tras recibir un mensaje que consideró "humillante" por parte de su amiga, le envió un audio para decirle que ponían punto y final a su relación y la bloqueó. "Necesito relaciones que no me desconcentren y que no me estén provocando ansiedad constantemente y decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo", ha dicho el comunicador.

"Creo que no me lo merezco. En este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida porque creo que está siendo profundamente injusta con las personas que más la cuidan. Como amigo no puedo dar más, hasta aquí", ha continuado diciendo Jorge Javier, quien además ha asegurado que a pesar de que están enfadados sabe que ninguno de los dos contaría nada que le pudiera perjudicar sobre la vida del otro. Pero la relación con el presentador de Sálvame no es la única con la que la colaboradora habría decidido cortar lazos, ya que hace unos días el programa descubrió que había bloqueado a Belén Esteban, Kiko Matamoros, Gema López o Carmen Borrego, con la que ha tenido una gran amistad durante años.

"Me ha bloqueado porque le ha dado la gana. Podíamos haber dicho muchas cosas y no lo hemos hecho. Me ha bloqueado muchas veces. Mi conciencia la tengo clara porque no he ido contra ella ni he contado nada de su vida, ni lo voy a hacer. Lo único que he dicho es que le ha sentado mal que en un momento dado tuve miedo", ha dicho Carmen Borrego sobre lo que le parece que Belén Rodríguez haya querido poner una pausa en su amistad. Pero además, el presentador del fomato, que ha explicado que todos los días se escribía y contaba sus intimidades a la periodista, ha querido echar una mano a 'amiga' y ha revelado que siempre ha hablado muy bien de toda la familia Campos porque quiere mucho a María Teresa. "Si ha habido algo que ha dicho de ellas se lo habría dicho antes a la cara directamente", ha añadido.

Por su parte, Kiko Hernández, que ha dicho haberse sentido "traicionado" por su amiga, ha querido mandar un mensaje a Belén, quien se había refugiado unos días en Málaga (aunque ya ha vuelto a su casa de Madrid). "Sé que ahora mismo nos está viendo. Aunque te he bloqueado y no quiero saber de momento nada más de ti, utilizo esta cámara para decirte que estás equivocada, no hay un complot, todo esto lo has iniciado tú y solo está en tu mano resolverlo", ha dicho el colaborador, que además ha revelado que le da una pena "terrible todo lo que está ocurriendo" y que cree que "todo va cuesta abajo y sin frenos". "No ha tenido el valor de llamar para pedir disculpas. Estoy sorprendido porque lleva muchos años en televisión y no ha sabido manejar la situación", ha dicho el tertuliano.