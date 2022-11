La contundente respuesta de Belén Rodríguez ante el aluvión de críticas por su polémica con Kiko Hernández

Belén Rodríguez decidió someterse al polígrafo de Conchita, sin saber que sus respuestas harían tambalear los cimientos de su amistad con Kiko Hernández. Aquel Deluxe ha marcado un antes y un después en su relación a raíz de un préstamo que salió a la luz en una de las preguntas. La historia se remonta al año 2017, cuando la colaboradora decide prestarle a su amigo 100.000 euros en un momento de necesidad. Sin embargo, Kiko Matamoros desveló que Belén contaba que reclamó su dinero por adelantado por “miedo” a no recuperarlo. Hernández se sintió “traicionado” al escuchar la historia, y dejó claro que de ser cierta sería “el palo más gordo que me podría llevar en estos 20 años que llevo trabajando en la tele”.

La mayoría de los colaboradores apoyan a Kiko y no terminan de entender la actitud de Belén, que este fin de semana ha publicado unas palabras en sus redes sociales a modo de respuesta. “Decía Don Quijote: “Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca". ❤️”, ha escrito la colaboradora junto a una fotografía en la playa. En un primer momento, Kiko aseguró que no quería hablar con su amiga: “Si ella me llamara no querría hablar con ella, es que necesito mi tiempo, no tengo ganas de hablar con nadie ni de nada”.

Este enigmático mensaje que lanza Belén a través de su perfil público es el primero tras las palabras de Kiko Hernández. Son amigos desde el año 2002, cuando el colaborador debutaba en televisión con su participación en Gran Hermano. Dos décadas después, ambos presumían de tener una amistad inquebrantable, que está viviendo su etapa más complicada. Hernández asegura que la versión de Belén sobre lo ocurrido con el famoso préstamos es completamente falsa: “Es una manipulación de una historia que ella se ha encargado de esparcir durante muchos años. Y si no que me pongan los cables a mí, gratis”, respondía tajante el colaborador.

Kiko Hernández todavía no puede creerse la situación que está viviendo, y recordaba en plató con mucho dolor los días que había vivido junto a Belén tras romperse la pierna. “Cuando Belén se rompe la pierna, y yo estoy una semana cuidándola en mi casa, ¿ella iba contando esto?”, preguntó incrédulo a Matamoros, que confirmó sus sospechas sin miramientos. Kiko pidió a Belén que fueran a un notario para reconocer el préstamo, firmaron en octubre, y un mes después el colaborador le devolvió 50.000 euros, posteriormente hubo un segundo pago de 25.000, y tras ello Belén le pide el resto del dinero. Mientras tanto, Belén lanza mensajes contudentes como este: “Qué maravillosas son las personas que te aman por tus cenizas sin siquiera saber cómo fue el incendio ❤️ #Respirando", escribía la colaboradora.

