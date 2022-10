Kiko Matamoros cuenta cómo será su boda con Marta López

Después de tres años de relación Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo, se darán el 'sí, quiero' la próxima primavera y ya se encuentran en plenos preparativos para su boda. El colaborador ha reaparecido en Sálvame después de anunciar su compromiso en sus perfiles sociales y ha confesado que está de lo más ilusionado con su próximo enlace, que se celebrará por la iglesia, al contrario que sus otros matrimonios que fueron por lo civil, si todo sale como tienen planeado. Además, el exsuperviviente, que le ha regalado un espectacular anillo a la influencer en la pedida, ha dejado caer que compañeros de programa estarán en la lista de invitados. "Voy a invitar a mis amigos, a mi familia, a la familia y amigos de Marta. Y luego a toda la gente que me ha hecho la vida un poquito mejor y le tengo cosas que agradecer. Ya sea la gente que me ha contratado o que me ha cuidado en un momento dado", ha dicho Kiko.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros se enfrenta a un futuro incierto laboral después de sus vacaciones con su prometida

Tras dar a entender que los compañeros de programa con los que haya tenido algún problema o no se lleve bien no irán al enlace, Kiko, que no ha querido dar por ahora nombres concretos, ha expresado lo mucho que le gustaría que estuvieran todos sus hijos juntos en un momento tan importante para él y su futura mujer. Dejando claro que tiene la intención de invitar a todos, incluida a Anita Matamoros, el colaborador ha confesado que sería el momento perfecto para retomar su relación. "Hoy la llamaría y le diría, tenemos una bonita oportunidad de arreglar esto. Lo único que quiero que sepa mi hija es que la quiero”, ha dicho emocionado el tertuliando, que ha explicado tiene esperanza de que haya posibilidades de contar con ella el día de su boda.

"Me caso plenamente enamorado plenamente consciente de lo que quiero y lo que hago y plenamente consciente de cómo voy a gestionar mi vida y la suya", aseguró hace unas semanas Kiko, que comenzó su relación con Marta en 2019 cuando coincidieron en un club de ocio nocturno. Sin embargo, su historia de amor siempre ha estado en el punto de mira por la diferencia de edad que existe entre ellos. De hecho, este estigma ha pasado factura al colaborador, sobre todo, durante su paso por Supervivientes, donde comprobó que su estado físico estaba bastante deteriorado. "Las alusiones a mi edad, a la diferencia con mi pareja y los chistes fáciles en referencia a eso son cosas que sobran y me causan rechazo y dolor. Pido respeto ante la diferencia de años con mi pareja", dijo el tertuliano.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros y Marta López Álamo anuncian que se casan tras tres años juntos

Para Marta será su primer matrimono, pero para Kiko, el tercero. En 1984 se casó con Marian Flores, hermana de Mar Flores, y tuvo con ella tuvo cuatro hijos: Lucía, en 1985, Diego, en 1986, Laura, en 1993, e Irene, en 1998, el mismo año en el que se divorciaron. Además, en 2016, tras más de 18 años juntos, el colaborador celebro su enlace con Makoke, madre de su hija Anita, pero la relación se rompió en 2018.