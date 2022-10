Kiko Matamoros y Marta López Álamo anuncian que se casan tras tres años juntos

Loading the player...

¡Menuda sorpresa! Kiko Matamoros y Marta López Álamo se casan. Ha sido la modelo, de 25 años, la encargada de anunciar su compromiso con el colaborador televisivo, de 65 años. "Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto... No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor", ha dicho junto a estas románticas fotos en las que, además de presumir de amor, muestra su anillo de pedida.

La publicación acumula numerosos 'likes' y comentarios, entre ellos, destaca el de Laura M. Flores, hija de Kiko Matamoros. La 'influencer' ha reaccionado con tres corazones, demostrando que apoya al cien por cien a la pareja. También han felicitado al colaborador sus compañeros de programa, como Anabel Pantoja y Rafa Mora.

La historia de amor de Kiko y Marta comenzó en 2019. Coincidieron en un club de ocio nocturno y el flechazo fue inmediato. Sin embargo, su relación siempre ha estado en el punto de mira por la diferencia de edad que existe entre ellos. De hecho, este estigma ha pasado factura al colaborador en algún momento, sobre todo, durante su paso por Supervivientes, donde comprobó que su estado físico estaba bastante deteriorado. "Me he sentido frágil", confesó con total sinceridad, y aprovechó la ocasión para denunciar los comentarios que recibe casi a diario sobre los 40 años que se lleva con su novia. "Las alusiones a mi edad, a la diferencia de edad con mi pareja, y los chistes fáciles en referencia a eso, son cosas que sobran y me causan rechazo y dolor. Pido respeto ante mi edad y la diferencia de edad con mi pareja", añadió.

Cuántas veces se ha casado Kiko Matamoros

Para Marta López Álamo será su primera boda. Para Kiko Matamoros, la tercera. En 1984 se casó con Marian Flores, hermana de Mar Flores. Con ella tuvo cuatro hijos: Lucía, en 1985, Diego, en 1986, Laura, en 1993, e Irene, en 1998, el mismo año en el que se divorciaron. En 2016, tras más de 18 años juntos, el colaborador se casó con Makoke, madre de su hija Anita, pero el matrimonio no llegó a buen puerto y en 2018 llegó la ruptura.

La modelo no puede estar más enamorada de su novio. "Mi vida, te amo con todo mi corazón. Te amo con locura, quiero pasar toda mi vida contigo. Te adoro", le dijo durante su paso por Honduras. Matamoros, por su parte, se deshace en elogios hacia Marta. "Es un ejemplo de mujer moderna, autosuficiente, con valentía, que no se esconde al decir que tiene una relación conmigo pese a la diferencia de edad. Es trabajadora, estudiante… No digo que sea la mujer perfecta, pero sí una mujer de este tiempo", afirmó con orgullo. A finales de julio, el colaborador pidió matrimonio públicamente a su chica. "Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida sino que era la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer. Me quiero casar contigo. Quiero hacerte feliz y vivir toda mi vida pendiente de ti y para ti", expresó en el programa Déjate querer. Marta, sin dudarlo, respondió: "Sí, quiero. Lo quiero todo con Kiko".