Kiko Matamoros, más 'frágil' que nunca, se sincera sobre su estado físico: 'Tengo un deterioro vertiginoso'

Supervivientes ha marcado un antes y un después en la vida de Kiko Matamoros. El colaborador, de 65 años, ha confesado que se siente muy inseguro tras su paso por el concurso. ¿El motivo? Los cambios físicos y psicológicos que ha experimentado. "Cuando llegué de Honduras estaba bastante bien, fuerte, pero la evolución destructiva fue tremenda. A los siete días noté una debilidad enorme, una carencia de fuerza enorme y no te cuento al mes", ha explicado a Cristina Soria, coach de Sálvame. "Desde los 18 años estoy obsesionado con el físico. Y ahora tengo un deterioro vertiginoso, con una pérdida de peso brutal", ha añadido.

Matamoros ha reconocido que no le resultó nada fácil estar rodeado de personas más jóvenes que él en la isla. "Físicamente ellos respondían de otra forma y yo me sentí muy mal en ese sentido". El colaborador ha desvelado que no guarda un grato recuerdo de su participación en el 'reality'. "He sentido impotencia conmigo mismo, en cierta manera me he defraudado. Tenía otras expectativas de cómo podía evolucionar en ese sentido y no las he podido cumplir".

Las bromas sobre su edad también son otro asunto que le ha pasado factura. "Me he sentido frágil", ha lamentado. Asimismo, ha denunciado los comentarios que recibe casi a diario sobre los 39 años que se lleva con su novia, la 'influencer' Marta López Álamo (26). "Las alusiones a mi edad, a la diferencia de edad con mi pareja, y los chistes fáciles en referencia a eso, son cosas que sobran y me causan rechazo y dolor". Por último, el colaborador ha pedido "respeto ante mi edad y la diferencia de edad con mi pareja" porque es algo que le hace "perder el control de los nervios".

Matamoros estuvo al límite en varias ocasiones durante el concurso. Tuvo problemas digestivos, mareos y todo el cuerpo lleno de picaduras. "Estoy destrozado y harto de todo", aseguró al equipo médico del programa. En aquel momento, Marta apoyó públicamente a su novio. "Es un concurso muy duro y es admirable su participación", dijo. La 'influencer' hizo hincapié en la edad del colaborador para entender por qué estaba sufriendo más que sus compañeros. "Aunque él esté muy bien físicamente y es un tío muy fuerte, el músculo no hace la resistencia, ni la rapidez, ni el equilibrio, y luego la edad va por dentro. Los huesos, los músculos y los órganos tienen la edad que tienen, 65 años".

