Kiko Matamoros, visiblemente emocionado por las bonitas palabras de apoyo que le dedican sus hijos

Kiko Matamoros ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de esta edición de Supervivientes. El colaborador después de cruzar 'el puente de las emociones', donde se abrió sobre sus sentimientos y confesó estar recuperandose de sus adicciones, ha recibido unos pergaminos con mensajes de cuatro de sus cinco hijos le han dedicado unas bonitas palabras. Kiko leyó en voz alta las cartas y no pudo evitar emocionarse en pleno directo.

VER GALERÍA

El primero en mandarle ánimos fue Diego Matamoros, quien comenzaba sus palabras en tono de humor: "Sabes que hablar de sentimientos no sé nos da nada bien, nos cuesta expresarnos y tenemos ese gen Matamoros, pero eres mi padre y te quiero y te admiro por eso" expresaba el mayor de los hermanos. Matamoros agradecía el mensaje: "Si tenemos ese gen y esa tara pero te quiero mucho". Después fué el turno de Laura, quien además de mandarle todo su ánimo y cariño, le anunció de manera original el reciente triunfo del Real Madrid, lo cual supuso una gran alegría para el colaborador de Sálvame: "Sigue para adelante y demuestra que eres como el Real Madrid, ganador en el último minuto". A las palabras de Laura, con la que estuvo muchos años sin hablarse, ha respondido lo mucho que la quiere y lo orgullosa que esta de ella y ha hecho una mención especial a sus nietos: Benji y Mati, de los cuales se acuerda muchísimo.

VER GALERÍA

Finalmente fueron las hijas menos mediáticas del colaborador, Irene y Lucía, las que pusieron el broche final a este emotivo momento. "Papá, tu paso por la isla podría ser un reflejo de tu vida. Estás demostrando que se puede progresar y mejorar día a día. No importa como lo hiciste al principio, lo que importa es como lo estas haciendo ahora". Fué con este mensaje de Irene con el que Matamoros se rompió por completo teniendo que hacer un parón en la lectura y volviendo a pedir perdón una vez más por los errores cometidos en el pasado. Finalmente Lucía hizo alusión al primer pez que Kiko había pescado el día anterior y le animaba a seguir superándose así mismo. "Me hacéis muy feliz, estoy muy orgulloso de vosotros y espero en la medida de mis posibilidades ayudaros todo lo que esté en mi mano y compensaros", contestaba Matamoros trás leer los pergaminos. A pesar del feliz momento, Lara álvarez le preguntó si echaba en falta un quinto pergamino, el de su hija Ana con quien recientemente se ha distanciado. Ha sido entonces cuando Kiko ha aprovechado para mandarle unas palabras a su hija: "Lo único que espero es que mi hija sea feliz, que sepa que para quererla no tengo que tenerla al lado. La quiero como quiero a cualquier de mis hijos. Cuando necesite algo voy a estar ahí, quiera ella o no quiera ella. No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya. La llevo en el corazón y todos los días me acuerdo de todos. Que lo sepa"

VER GALERÍA

Kiko Matamoros se encuentra en la etapa final del concurso, convirtiendose una semana más en el salvado por el púlico librándose así de la nominación. Además se está superando cada día realizando tareas que antes no podía por ciertas molestias, como pescar, cuidar el fuego o recoger leña.