Kiko Matamoros se enfrenta a un futuro incierto laboral después de sus vacaciones con su prometida

Kiko Matamoros se enfrenta a un futuro laboral incierto en Sálvame. Hace unos días que el programa de Telecinco mostró el descontento por algunos comportamientos de Rafa Mora, uno de los colaboradores que mejor se lleva con el exsuperviviente. Después de varios tira y afloja con la productora y algunas condiciones para mantenerle como tertuliando del espacio de las tardes de Telecinco, el formato preguntó a la audiencia si el padre de Laura y Diego Matamoros era una mala influencia para su compañero, planteando incluso la posibilidad que no volvieran a coincidir en plató para que se acabaran algunos enfrentamientos. "No es que me molestara que nos separaráis, es que ya lo he dicho, es que yo abandonaría el programa. Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda", ha confesado Kiko muy enfadado.

El colaborador además ha dejado muy claro al programa de Telecinco que no solo cree que no es mala influencia para Rafa sino que juntos hacen un gran equipo, lo que acaba favoreciendo Sálvame. "No, al revés. Creo que la influencia es positiva. Lo negativo es tener a determinados provocadores en frente que lo que buscan es que en un momento dado pierdas los nervios con determinadas provocaciones, alusiones a tu pareja, etc. Eso sí es nocivo, es fácil perder los nervios. Gente que le busca porque sabe cuál es su punto flaco", ha dicho tajante Matamoros refiriéndose a otros compañeros como Miguel Frigenti, con quien también tuvo una acalorada discusión.

A pesar de que Kiko no pase por uno de sus mejores momentos a nivel laboral, aunque ha sido uno de los grandes concursantes de la última edición de Supervivientes, el colaborador saborea la felicidad gracias a su novia, Marta López Álamo. Después de haber pasado unos días en Menorca y más de una semana en Tulum, México, la pareja se ha ido a la capital francesa para disfrutar de una lujosa escapada romántica. Este viaje es el que tenía preparado la modelo a su novio para su vuelta de Honduras y por fin se ha hecho realidad. Como buenos amantes de la cultura, la primera parada ha sido el museo del Louvre, uno de los lugares más visitados por los turistas y en el que ambos se han fotografiado.

Marta y Kiko solo han estado tres días en París, pero lo han aprovechado al máximo. Además de dar un paseo por el río Sena y ver la Torre Eiffel iluminada, la pareja ha salido a cenar y también ha tenido tiempo para descansar, hacer deporte y mimarse. "Kiko se ha ido a dar un masaje y a mí me apetecía quedarme en la habitación. Hemos comprado un libro de las colecciones de YSL y lo estoy empezando a ver", ha escrito la influencer en sus perfiles sociales.