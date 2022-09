El cariñoso reencuentro de Belén Esteban y Kiko Hernández tras meses sin verse: '¡Qué ganas tenía!'

Con la llegada de septiembre, la mayor parte de la población regresa a sus rutinas y a sus quehaceres. Y con la vuelta a la normalidad, después de unas semanas de descanso, también llegan los reencuentros. Justamente eso es lo que les ha pasado a Belén Esteban y Kiko Hernández.

Ambos continúan disfrutando de sus días de vacaciones y exprimiéndolos al máximo. Sin embargo, ya pronto tienen que aterrizar de nuevo en sus puestos de trabajo -de hecho, la de Paracuellos del Jarama comienza este lunes 5 y al colaborador, aunque no lo haya avisado, no le quedará mucho-. Pero antes de volver al plató de televisión, tanto el uno como el otro no han dejado de hacer planes con los amigos, y de ahí que hayan protagonizado uno de los reencuentros más bonitos del verano.

Durante uno de esos planes que han hecho por Madrid, los dos colaboradores se han visto las caras de nuevo, frente a frente, después de varios meses sin estar el uno junto al otro. Y es que, Belén Esteban y Kiko Hernández se han reencontrado en pleno centro de la capital, concretamente en la Gran Vía, una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Los ciudadanos que se encontraban por allí han sido testigos del emotivo abrazo que se han dado los dos amigos, celebrando que se habían vuelto a ver.

Tal ha sido el momento de emoción, que el colaborador ha querido compartirlo con todos sus seguidores en su perfil público. "¡Qué ganas tenía de este reencuentro con Belén Esteban y ver que está todo bien!", escribía Kiko Hernández, acompañando sus palabras con una la imagen del gran momento del día, en el que aparecían él y ella dándose un abrazo, ante la atenta mirada de algún viandante. Muchos han sido los comentarios de amigos y seguidores que han celebrado este instante, entre los que destacaba el de su amigo Víctor Sandoval: "¡Me encantó veros ayer! Hacía falta una comida de 'amigos'".

Belén Esteban continúa con la recuperación de su pierna

Para Belén Esteban este ha sido un verano completamente diferente. Han sido unas semanas en las que se ha tenido que adaptar a las circunstancias que estaba viviendo. Y todo a consecuencia del accidente que sufrió el pasado mes de abril, en un plató de televisión, en el que se rompía la tibia y el peroné. Este incidente le hizo mantenerse alejada por completo de la pequeña pantalla durante todos estos meses, algo que le ha permitido también disfrutar de su familia al máximo.

Así lo expresaba la propia Belén en su perfil público -lugar en el que ha ido informando a todos sus seguidores del avance de su recuperación-: "De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna como me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa con muchas ganas", contaba la semana pasada, añadiendo que ahora tenía "un alta por mejoría" y que aún no tenía el alta completo "porque todavía me queda un poquito".